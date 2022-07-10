Глава Минтранса готов пересесть на «Москвич», Роскосмос просит отменить «дурацкие» санкции, и был ли Киану Ривз в Москве. Что еще произошло 9 июля

Главное за 9 июля
Минобороны РФ, брифинг 9 июля:
— В Николаевской области уничтожены свыше 75 националистов и около 30 единиц техники;
— В Днепропетровской области ударом высокоточного оружия поражен пункт дислокации нацбатальона «Торнадо», уничтожено более 40 боевиков;
— Ударом по позициям в районе Соледара уничтожено более 30% украинских военнослужащих и выведено из строя большая часть артиллерийских орудий;
— Поражены два пункта дислокации иностранных наемников в районе Харькова;
— Уничтожены пять складов боеприпасов, а также хранилище топлива для военной техники;
— Сбиты два украинских Су-25.
- Росгвардейцы, прибывшие в командировку из Сибири, доставили гумпомощь жителям города Стаханова в ЛНР. В составе груза — крупы, макароны, мясные и рыбные консервы, паштет, печенье, чай, сгущенное молоко и сахар.
- В Харьковской области утвердили новую государственную символику, заявили в пресс-службе военно-гражданской администрации освобожденного ВС РФ региона. Новым гербом стал двуглавый орел с державой, что символизирует принадлежность территории к русским землям. В администрации региона также отметили, что в новом флаге использованы три цвета: малиновый, синий и красный, сообщают «Известия».
Экономика, что с ней происходит
- Сеть парфюмерно-косметических магазинов Sephora, временно закрывшаяся в РФ, в Арбитражном суде Москвы пытается взыскать 297 млн рублей задолженности с российских курьерских служб RedExpress и IML, а также сети пунктов выдачи PickPoint, сообщили в суде. Один из исков был возвращен, так как компания не смогла оплатить пошлину из-за отсутствия денег на счетах, пишет ТАСС.
- На презентации «Москвичей», фото которых широко распространились в интернете, был показан не реальный облик планируемых автомобилей, а лишь возможный пример, заявили в пресс-службе «Камаза».
Ранее сообщалось, что под маркой завода «Москвич» планируют производить пять моделей: четыре кроссовера и один седан.
- Глава Минтранса РФ Виталий Савельев сделал ряд заявлений:
— «Автоваз» со временем освоит производство автомобилей с подушкой безопасности или заменит поставщиков;
— Авиакомпании РФ не будут использовать контрафактные детали для самолетов зарубежного производства;
— Страхование самолетов ведется в плановом режиме, проблем у «Аэрофлота» и S7 нет;
— РФ приглашала зарубежных партнеров для подтверждения безопасности самолетов, но ответ не получила.
Реакции политиков
- Дмитрий Медведев назвал выполненную цель операции на Украине. По его мнению, с Россией стали считаться по-настоящему. «Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций. Совсем недавно было иначе», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, когда Россия была в G8, ее просто не звали на встречи «семерки», где обсуждались экономические и оборонные вопросы западных стран.
- Президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине 400 млн долларов в качестве военной помощи. Пентагон ранее сообщал, что в него войдут еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, а также 1 тыс. дополнительных 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов. Об этом пишет «Коммерсант».
«Я делегирую госсекретарю полномочия направить до 400 млн долларов на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное обучение и подготовку для предоставления помощи Украине», — говорится в заявлении господина Байдена.
Реакции: люди, сообщества
- Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин посоветовал западным странам «отменить свои дурацкие санкции», чтобы нормализовать сотрудничество в космонавтике.
«Нашим американским партнерам надо либо крестик снять, либо трусы надеть. Именно они политизировали наше сотрудничество, ввели антизаконные санкции против наших предприятий и ряда руководителей (бывшего и нынешнего) нашей отрасли, грубо попрали принцип „космос вне политики“ <…> И не надо на нас шикать и грозить пальчиком! Будем делать на российском сегменте все, что считаем нужным и полезным», — заявил он.
- Виталий Савельев не против пересесть со своего Genesis на Lada, «если сделать ее нормально». Он напомнил, что в России уже пересаживали чиновников на «Волги», но автомобиль был «недоделанным».
Сейчас же в стране производят Aurus, который выглядит как Rolls-Royce. Глава Минтранса отметил, что когда возглавлял «Аэрофлот», он ездил на Mercedes, а сейчас, на посту министра у него нет специальной машины и ездит он на Genesis.
Информация, которую вы могли пропустить
- Киану Ривз побывал в Москве и Санкт-Петербурге. Актер погулял по культурной столице в образе Данилы Багрова, попробовал себя в игре на балалайке и показал, как правильно фотографироваться.
Однако оказалось, что это deepfake.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ:
- USD 61,26₽
- EUR 62,04₽
Отличного воскресенья! Кстати, загляните, что произошло 8 июля: «Патриарх Кирилл и Роскомнадзор под санкциями, IKEA снова перенесла распродажу, и возвращение смертных приговоров в ДНР».