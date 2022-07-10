Глава Минтранса готов пересесть на «Москвич», Роскосмос просит отменить «дурацкие» санкции, и был ли Киану Ривз в Москве. Что еще произошло 9 июля

Что произошло 9 июля в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 9 июля Минобороны РФ, брифинг 9 июля: — В Николаевской области уничтожены свыше 75 националистов и около 30 единиц техники;

— В Днепропетровской области ударом высокоточного оружия поражен пункт дислокации нацбатальона «Торнадо», уничтожено более 40 боевиков;

— Ударом по позициям в районе Соледара уничтожено более 30% украинских военнослужащих и выведено из строя большая часть артиллерийских орудий;

— Поражены два пункта дислокации иностранных наемников в районе Харькова;

— Уничтожены пять складов боеприпасов, а также хранилище топлива для военной техники;

— Сбиты два украинских Су-25. Росгвардейцы , прибывшие в командировку из Сибири , доставили гумпомощь жителям города Стаханова в ЛНР . В составе груза — крупы , макароны , мясные и рыбные консервы , паштет , печенье , чай , сгущенное молоко и сахар.

прибывшие в командировку из Сибири . В составе груза — крупы макароны мясные и рыбные консервы паштет печенье чай сгущенное молоко и сахар. В Харьковской области утвердили новую государственную символику, заявили в пресс-службе военно-гражданской администрации освобожденного ВС РФ региона. Новым гербом стал двуглавый орел с державой , что символизирует принадлежность территории к русским землям. В администрации региона также отметили , что в новом флаге использованы три цвета: малиновый , синий и красный, сообщают «Известия».

Экономика , что с ней происходит

Сеть парфюмерно-косметических магазинов Sephora , временно закрывшаяся в РФ , в Арбитражном суде Москвы пытается взыскать 297 млн рублей задолженности с российских курьерских служб RedExpress и IML , а также сети пунктов выдачи PickPoint , сообщили в суде. Один из исков был возвращен , так как компания не смогла оплатить пошлину из-за отсутствия денег на счетах , пишет ТАСС.

, временно закрывшаяся в РФ в Арбитражном суде Москвы пытается взыскать с российских курьерских служб , а также сети пунктов выдачи , сообщили в суде. Один из исков был возвращен так как компания не смогла оплатить пошлину из-за отсутствия денег на счетах пишет ТАСС. На презентации «Москвичей», фото которых широко распространились в интернете , был показан не реальный облик планируемых автомобилей , а лишь возможный пример, заявили в пресс-службе «Камаза».

Ранее сообщалось, что под маркой завода «Москвич» планируют производить пять моделей: четыре кроссовера и один седан.

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев сделал ряд заявлений:

— «Автоваз» со временем освоит производство автомобилей с подушкой безопасности или заменит поставщиков;

— Авиакомпании РФ не будут использовать контрафактные детали для самолетов зарубежного производства;

— Страхование самолетов ведется в плановом режиме, проблем у «Аэрофлота» и S7 нет;

— РФ приглашала зарубежных партнеров для подтверждения безопасности самолетов, но ответ не получила.

Реакции политиков

Дмитрий Медведев назвал выполненную цель операции на Украине. По его мнению , с Россией стали считаться по-настоящему. «Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее , судя по набору санкций. Совсем недавно было иначе», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, когда Россия была в G8, ее просто не звали на встречи «семерки», где обсуждались экономические и оборонные вопросы западных стран.

Президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине 400 млн долларов в качестве военной помощи. Пентагон ранее сообщал , что в него войдут еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS , а также 1 тыс. дополнительных 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов. Об этом пишет «Коммерсант».

«Я делегирую госсекретарю полномочия направить до 400 млн долларов на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное обучение и подготовку для предоставления помощи Украине», — говорится в заявлении господина Байдена.

Реакции: люди , сообщества

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин посоветовал западным странам «отменить свои дурацкие санкции», чтобы нормализовать сотрудничество в космонавтике.

«Нашим американским партнерам надо либо крестик снять, либо трусы надеть. Именно они политизировали наше сотрудничество, ввели антизаконные санкции против наших предприятий и ряда руководителей (бывшего и нынешнего) нашей отрасли, грубо попрали принцип „космос вне политики“ <…> И не надо на нас шикать и грозить пальчиком! Будем делать на российском сегменте все, что считаем нужным и полезным», — заявил он.

Дмитрий Рогозин , глава «Роскосмоса». кадр из видео.

Виталий Савельев не против пересесть со своего Genesis на Lada , «если сделать ее нормально». Он напомнил , что в России уже пересаживали чиновников на «Волги», но автомобиль был «недоделанным».

Сейчас же в стране производят Aurus, который выглядит как Rolls-Royce. Глава Минтранса отметил, что когда возглавлял «Аэрофлот», он ездил на Mercedes, а сейчас, на посту министра у него нет специальной машины и ездит он на Genesis.

40-летний юбилей легендарного отечественного внедорожника Lada 4×4. Rogozhnikov

Информация , которую вы могли пропустить

Киану Ривз побывал в Москве и Санкт-Петербурге. Актер погулял по культурной столице в образе Данилы Багрова , попробовал себя в игре на балалайке и показал , как правильно фотографироваться.

Однако оказалось, что это deepfake.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ:

USD 61,26 ₽

EUR 62,04₽

Отличного воскресенья! Кстати, загляните, что произошло 8 июля: «Патриарх Кирилл и Роскомнадзор под санкциями, IKEA снова перенесла распродажу, и возвращение смертных приговоров в ДНР».