Патриарх Кирилл и Роскомнадзор под санкциями, IKEA снова перенесла распродажу, и возвращение смертных приговоров в ДНР. Что еще произошло 8 июля

Что произошло 8 июля в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 8 июля Минобороны РФ, брифинг 8 июля: — ВС РФ уничтожили до 290 украинских военных в результате огневого поражения батальона теробороны в Очакове;

— Российские самолеты Су-35С сбили в воздухе самолеты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины в Николаевской области;

— ВС РФ уничтожили высокоточным оружием морского базирования две британские установки ракетного комплекса Harpoon в Одесской области;

— ВКС России уничтожили две украинские пусковые установки комплекса «Точка-У» и более 150 националистов в Краматорске;

— ПВО РФ за сутки сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в ДНР и 9 беспилотников в Херсонской области;

— ВС РФ уничтожили в ДНР шесть украинских РСЗО БМ-21 «Град» и склад боеприпасов. Брянскую область обстрелял украинский беспилотник , сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Об этом пишет РБК.

, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Об этом пишет РБК. Парламент ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Возможность практического применения исключительной меры наказания — смертной казни — будет служить сдерживающим фактором совершения особо тяжких преступлений , заявила председатель комитета Народного совета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина. Об этом сообщают «Ведомости».

Экономика , что с ней происходит

В России нет оснований для импорта картофеля, в том числе для приготовления картофеля фри , заявили в Минсельхозе. «Российский рынок полностью обеспечен картофелем <…> По данным Картофельного союза , в настоящее время потребность в импорте картофеля фри отсутствует», — говорится в сообщении министерства.

Ранее стало известно, что в части ресторанов «Вкусно — и точка», заменивших «Макдоналдс», временно не будет картофеля фри. В некоторых заведениях также может быть недоступен картофель по-деревенски.

Минцифры предлагает временно , до конца года , освободить продавцов от ответственности за реализацию гаджетов без российского ПО. Ранее Минпромторг включил продукцию ряда брендов , включая Apple и Samsung, в перечень товаров для параллельного импорта.

Завод «Москвич» будет собирать автомобили из дружественных стран, пишут «Известия».

Наиболее вероятный кандидат — китайский JAC. В Китае те же модели стоят более чем в два раза дороже, чем в России.

IKEA снова приостановила продажи на российском сайте , но намерена возобновить их после выходных, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время заняты , сообщает ТАСС.

Wargaming окончательно продала бизнес в России и Белоруссии . Компания , разработавшая компьютерную игру World of Tanks , продала бизнес в России и Белоруссии структурам российского предпринимателя Малика Хатажаева , уточняет РЕН ТВ.

. Компания разработавшая компьютерную игру World of Tanks продала бизнес в России и Белоруссии структурам российского предпринимателя Малика Хатажаева уточняет РЕН ТВ. Разработчик отечественной операционной системы Astra Linux ГК «Астра» планирует выйти на Московскую биржу. Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор группы Илья Сивцев.

ГК «Астра» — объединение отечественных IT-брендов, включающее ОС Astra Linux, диспетчер виртуальных рабочих мест Termidesk (разработчик «Увеон — облачные технологии»), комплекс средств резервного копирования RuBackup от ООО «Рубэкап», систему корпоративной почты RuPost и др. Эти продукты используются в основном в государственных организациях, а также в промышленности и на объектах критической информационной инфраструктуры.

Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Вот его заявления:

— Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет к росту цен на газ;

— Уровень добычи нефти с конденсатом в июне составил 10,7 млн б/с, что на 0,5 млн б/с выше мая;

— Сообщил, что предупреждал иностранных партнеров о ситуации в мировом энергокомплексе, но никто не слушал;

— Допущенные ошибки на мировом энергетическом рынке нельзя исправить за 2 дня, они ведут к росту цен;

— Российские энергокомпании должны быть готовы к нефтяному эмбарго в санкционном пакете ЕС;

— Ключевые приоритеты российского ТЭК — наращивание инфраструктуры для роста газификации и диверсификации экспорта на юг и восток;

— Экономический блицкриг, который задумали недоброжелатели РФ, провалился.

Реакции политиков

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил , что считает правильным ввести запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей в России.

«С выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились. Правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Путин обратился к российским чиновникам, чтобы предостеречь их от поверхностного отношения к купированию угроз из-за санкций. По словам президента РФ , он видит , что некоторые относятся к ограничениям так , будто «все уже в прошлом , мы со всем справились и чувствуем себя уверенно». Однако все равно необходимо видеть риски.

«Военная часть» конфликта России и Украины может быть завершена до конца этого года, если Запад будет вовремя осуществлять военные поставки , заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Наша страна останется единой. Если мощное вооружение от наших партнеров придет к нам вовремя и если удача и Бог будут на нашей стороне, мы сможем добиться многого до конца года и остановить эту войну. Мы можем остановить, по крайней мере, военную часть этого конфликта», — цитирует политика «Коммерсант».

Санкции против России

Правительство Канады запретило импорт некоторых видов золота из России . К ним относится золото необработанное , в том числе порошковое , полуфабрикаты из золота , золото в монетное , ювелирные изделия.

. К ним относится золото необработанное в том числе порошковое полуфабрикаты из золота золото в монетное ювелирные изделия. Под канадскими санкциями также оказались СМИ и их управляющие компании:

— «Первый канал»,

— «Россия-1»,

— «Россия-24»,

— НТВ,

— ТАСС,

— ВГТРК,

— «Газпром-Медиа»,

— «Национальная медиа группа»,

— «Смотрим»,

— Vesti.Ru,

— Russia Today,

— Sputnik,

— REGNUM,

— Роскомнадзор,

— Россотрудничество.

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Новые власти занятого российскими войсками региона перешли с существующих сайтов администраций на сайты в доменной зоне «ru».

23 российских игрока были выбраны на драфте ( отборе. — Прим. ред.) Национальной хоккейной лиги, который в течение двух дней проходил в Монреале , пишет РИА Новости.

В первом раунде драфта прошли трое: Павел Минтюков (10-й номер, «Анахайм»), Иван Мирошниченко (20, «Вашингтон», где играет Овечкин) и Данила Юров (24, «Миннесота»).

У посольства Великобритании в Москве установили указатели «Площадь Луганской Народной Республики». Ранее посольство отказалось использовать новый адрес и заявило , что считает актуальным старый — на Смоленской набережной.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ:

USD 61,26 ₽

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