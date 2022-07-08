Борис Джонсон ушел в отставку, российский Starbucks нашел покупателя, а Финляндия может закрыться от России стеной. Что еще произошло 7 июля

Главное за 7 июля Минобороны РФ , брифинг 7 июля: — Общие потери ВСУ в результате ударов ВКС России на соледарском направлении составили 2,5 тыс. человек;

— Острая нехватка личного состава первого эшелона вынудила Киев бросать на передовую нацбатальоны, выполнявшие задачи заградотрядов;

— Российские истребители Су-35 сбили один самолет МиГ-29 и один Су-25 ВСУ в ДНР;

— ВС РФ поразили три украинских взвода РСЗО «Град» под Дзержинском, четыре батареи и взвод 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» ВСУ в ДНР;

— В районе Артемовска в ДНР ВКС РФ уничтожили до 350 человек и 20 бронемашин двух механизированных и одной горно-штурмовой бригады ВСУ;

— Боевики нацбатальона «Кракен» отказались выполнить приказ командования ВСУ о выдвижении на передовую;

— Российскими средствами ПВО за сутки сбиты 17 украинских БЛА и перехвачены 6 украинских баллистических ракет «Точка-У» в Херсонской области;

— ВКС РФ высокоточным оружием уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Николаевской области и центр подготовки ВСУ в районе Очакова;

— Руководство ВСУ приказало сократить сроки лечения раненых и направлять их на фронт без прохождения реабилитации.

Экономика , что с ней происходит

Крупнейший в мире нефтетрейдер , швейцарско-нидерландская компания Vitol , выйдет из проекта «Восток Ойл» по освоению месторождений в Красноярском крае, пишет The Guardian со ссылкой на компанию.

В Vitol заявили, что решили продать свою долю и находятся «в процессе завершения юридических формальностей».

На фоне ожиданий мирового продовольственного кризиса в Москве считают , что России опасаться нечего. В стране ожидается хороший урожай в этом году , в том числе пшеницы , заявил Владимир Путин.

«У нас хорошие виды на урожай, где-то 130 млн тонн пшеницы будет. Это заметный объем, если иметь в виду, что в мире производится 800 млн тонн пшеницы, у нас 130. Это прилично. Мы сохраняем первое место по экспорту пшеницы», — сказал он.

«Газпромбанк» повысит тарифы на валютные переводы в другие банки. Чаще всего такие переводы проводят через международную систему SWIFT , пишет РБК.

Тарифы на переводы для юрлиц также вырастут с 1 до 3% от суммы перевода. Минимальный размер тарифа вырастет с 800 до 3 тыс. рублей, максимальный — с 6 до 15 тыс. рублей.

Сбербанк нашел способ борьбы с дефицитом чипов для карт , начав повторно использовать чипы из невостребованного пластика . Банк ожидает экономию от своей инновации в размере 1 млрд рублей до конца года , сообщает «Коммерсант».

, начав повторно использовать чипы . Банк ожидает экономию от своей инновации в размере до конца года сообщает «Коммерсант». VK и «Сбер» планируют разделить активы совместного предприятия «О2О Холдинг», сообщили источники Forbes. «Сбер» может получить в рамках сделки сервис доставки «Самокат» и каршеринг «Ситидрайв», а VK , как и сообщалось ранее, — Delivery Club.

Источник Forbes подтвердил информацию The Bell, что VK в итоге планирует обменять Delivery Club на «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен». По данным издания, «Сбер», вероятно, захочет продать «Самокат» и «Ситидрайв» или выделить их в отдельное юрлицо, чтобы вывести активы из-под санкций.

После ухода голливудских студий перед российской киноиндустрией открылись большие возможности , теперь надо нарастить количество фильмов до 250−300 в год , считает руководитель киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров. Об этом пишет РБК.

«Да, я считаю, что, конечно, это очень большие возможности. Всегда был сторонником ограничения иностранного присутствия на нашем рынке, поскольку американцы практически захватили наш рынок полностью и контролировали его, и никого не пускали сюда. Ни другие кинематографии, да и наши собственно не очень-то пускали. Поэтому я считаю, что это большой шанс, но весь вопрос в том, как мы им воспользуемся», — сказал Шахназаров.

Starbucks нашел покупателя на свой российский бизнес. Вероятно , сеть кофеен приобретет ресторатор и основатель Pinskiy&Co Антон Пинский. Новый владелец сети должен будет провести ее ребрендинг , подчеркивает «Лента.ру».

IKEA уже почти трое суток не может начать обещанные распродажи перед уходом из России. Компания запланировала онлайн-распродажу товаров на 5 июля , уточнив , что продаж в офлайн-магазинах не будет. До этого , 27 июня возможность приобрести продукцию IKEA появилась у сотрудников сети , передает РБК.

Однако, как сообщает e1.ru, некоторые пользователи все-таки смогли оформить заказ.

В Минпромторге назвали Wildberries каналом сбыта контрафакта. «Сегодня эта компания действительно становится каналом сбыта контрафакта , и об этом свидетельствуют многочисленные жалобы , как от потребителей , поступающие в адрес ведомства , так и от представителей сообществ , например , союз кожевников», — заявил заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский.

Wildberries в ответ заявил, что компания борется с появлением сомнительной продукции на российском рынке. Информацию о продаже Wildberries контрафактной продукции в маркетплейсе назвали не соответствующей действительности. «Совместно с Минпромторгом, ФАС и другими ведомствами мы противодействуем появлению сомнительной продукции на российском рынке», — сообщили ТАСС в пресс-службе Wildberries.

Реакции политиков

Россия живет обычной жизнью , а военные рискуют, защищая Родину , нужна общенациональная повестка поддержки Вооруженных сил , заявил Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Государственной Думы.

«Страна живет обычной, мирной жизнью. Лето, курортный сезон, культурная жизнь, выставки. А ребята пашут там под пулями, понимаете? Жизнью рискуют и товарищей своих теряют в бою ради Родины! Нужна — я почему к вам обращаюсь как к депутатам — не просто — это важно: консолидация общества очень важна — но нужна общенациональная повестка поддержки Вооруженных сил. Это чрезвычайно важно, чтоб воины наши чувствовали эту поддержку», — цитирует российского лидера РБК.

Санкции против России продлятся столько , сколько нужно для поддержки Украины , заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Телеведущая заявила Шольцу, что, согласно опросам, 47% граждан Германии хотели бы согласия Украины на уступки территории, чтобы санкции против России были отменены. Жителей Германии беспокоит рост цен, особенно на энергоносители.

«Мы будем сохранять солидарность столько, сколько это будет нужно, чтобы Украина могла защищаться», — заявил в ответ Шольц.

Совет федерации рассмотрит вопрос о присоединении ДНР и ЛНР к России, если на их территории пройдут референдумы , заявила спикер Валентина Матвиенко.

«Если жители Донецка, Луганска, других территорий, областей Украины посчитают необходимым провести референдум, выразить свою волю, мы в рамках своих конституционных полномочий, конечно же, рассмотрим этот вопрос», — сказала госпожа Матвиенко.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смог сопротивляться давлению однопартийцев и заявил об уходе в отставку на фоне жесточайшего правительственного кризиса. В прощальной речи он не только выразил надежду на процветание Великобритании , но и заверил в неизменной поддержке Лондона борьбы украинцев за их свободу.

Чтобы успокоить Киев, сразу после объявления об отставке господин Джонсон позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Между тем часть британских экспертов сомневается, что новый премьер, имя которого станет известно в ближайшие месяцы, будет столь же решителен в отстаивании интересов украинцев.

Реакции: люди , сообщества

Мария Захарова прокомментировала обращение Джоан Роулинг к Борису Джонсону.

Информация , которую вы могли пропустить

В Финляндии одобрили закон , разрешающий установить забор на границе с Россией для защиты от беженцев — Reuters. Он может растянуться почти на 1,3 тыс. километров и закрыть границу даже в чрезвычайных ситуациях , пишет «Лента.ру».

— Reuters. Он может растянуться почти на 1,3 тыс. километров и закрыть границу даже в чрезвычайных ситуациях пишет «Лента.ру». Монумент 300-летию воссоединения Украины с Россией снесли в городе Переяслав в Киевской области.

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Хорошего дня! Кстати, загляните, что произошло 6 июля: «Дети погибли в Макеевке, WhatsApp могут оштрафовать на 18 миллионов, а Япония „выдала“ новые санкции».