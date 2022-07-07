Дети погибли в Макеевке, WhatsApp могут оштрафовать на 18 миллионов, а Япония «выдала» новые санкции. Что еще произошло 6 июля

Что произошло 6 июля в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 6 июля Минобороны РФ, брифинг 6 июля: — ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады, уничтожено до 100 украинских националистов и 4 единицы военной техники;

— Высокоточным оружием уничтожены 2 пусковые установки системы залпового огня «HIMARS» производства США и 2 склада боеприпасов к ним;

— Ликвидирована радиолокационная станция С-300, а также пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников;

— ВКС России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 57-й механизированной бригады, на котором хранилось 1,5 тыс. снарядов различного калибра и более 100 противотанковых ракетных комплексов иностранного производства;

— Поражены 6 пунктов управления, в том числе оперативной группы войск «Юг», 79-й десантно-штурмовой и 57-й механизированной бригад;

— В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем «Ураган», поражены 3 артиллерийских взвода на огневых позициях, а также реактивных систем «Град»;

— Сбиты 2 вертолета Ми-24, 1 вертолет Ми-8 и один самолет Су-25 ВСУ;

— Уничтожено 11 беспилотников украинских националистов;

— Перехвачено 9 украинских ракет «Точка-У»;

— Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Чернобаевка Херсонской области, Кунье Харьковской области, Александрополье Луганской Народной Республики, три тактических ракеты «Точка-У» в районах населенных пунктов Чернобаевка Херсонской области и Первомайск Луганской Народной Республики, восемь снарядов РСЗО в районах Лесковки и Долгенькое Харьковской области;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 231 самолет, 134 вертолета, 1 451 беспилотный летательный аппарат, 353 зенитных ракетных комплекса, 3 910 танков и других боевых бронированных машин, 716 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3 092 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4 016 единиц специальной военной автомобильной техники. При обстреле Макеевки в ДНР погибли два ребенка. Еще двое детей и две взрослые женщины получили ранения. Одна девочка сейчас в реанимации. Ей 8 лет, отмечают «Известия». «Пока очень все тяжело, большая кровопотеря. ‹…› Пошли взрывы, старшая внучка зашла в подъезд, а эта не успела дойти один метр до двери», — рассказал мужчина. Около 20% территории Харьковской области, которая была освобождена на сегодняшний день , продолжает сохранять напряженную ситуацию , сообщил глава временной гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Он отметил , что многие населенные пункты постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Также , по его словам , остается опасность работы диверсионных групп.

Экономика , что с ней происходит

Госдума приняла закон , обязывающий «Газпром» в этом году заплатить в бюджет дополнительно 1,248 трлн рублей налога на добычу полезных ископаемых. Эти дополнительные налоговые платежи «Газпрома» почти точно совпадут с размером дивидендов в 1,244 трлн рублей , которые компания планировала выплатить по итогам 2021.

налога на добычу полезных ископаемых. Эти дополнительные налоговые платежи «Газпрома» почти точно совпадут с размером дивидендов в 1,244 трлн рублей которые компания планировала выплатить по итогам 2021. «Tinkoff» приостановил исходящие SWIFT-переводы до 1 октября.

Стало известно , как будут выглядеть автомобили возрожденного завода «Москвич». Компания планирует выпускать четыре кроссовера и один электрокар ( голубой).

Напомним, в мае мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич». Их будут собирать на базе бывшего завода Renault. Основным технологическим партнером при этом будет КАМАЗ.

Импорт шин в Россию в первом полугодии вырос на 28% за счет прироста поставок из Китая. Это связано с приостановкой крупнейшими иностранными игроками их выпуска в РФ , а также поставок из Европы. Из статистики КНР , Индии и Турции следует , что в денежном выражении наиболее активно в России прирастают поставки шин для сельхоз- и спецтехники. Заводы по ее производству в РФ не простаивают в отличие от автопрома.

за счет прироста поставок из Китая. Это связано с приостановкой крупнейшими иностранными игроками их выпуска в РФ а также поставок из Европы. Из статистики КНР Индии и Турции следует что в денежном выражении наиболее активно в России прирастают поставки шин для сельхоз- и спецтехники. Заводы по ее производству в РФ не простаивают в отличие от автопрома. Форма на сайте IKEA не работает, ее обещают запустить «немного позже». Кроме того , на покупку через заявку действуют ограничения: можно купить не более 70 товаров одного артикула весом не более 1 тыс. килограммов и не более чем на 1 млн рублей. Об этом сообщает РБК.

Yum! продает только 70 российских ресторанов KFC. Всего в России более 1,1 тыс. заведений KFC , но большинство из них не принадлежат Yum! и продолжают работать.

«Они вряд ли смогут заставить франчайзеров (в России больше 30 владельцев мастер-франшизы KFC) поменять товарный знак и за свой счет сделать реорганизацию», — сказал РИА Новости омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы.

Российские ритейлеры на фоне дефицита отдельных брендов бытовой техники расширяют ассортимент за счет производителей из Узбекистана , Турции и Китая, сообщает «Коммерсант».

Так, «М.Видео-Эльдорадо» договорилась о поставках с узбекским производителем Artel, на мощностях которого выпускается, например, продукция Samsung. «Ситилинк» вывела на рынок китайский бренд Ascoli и турецкий Grundig. Эксперты считают, что «при правильном позиционировании» Artel может занять до 5% рынка РФ, но все же выше оценивают шансы китайских брендов.

Что в России предпринимают для стабильности

Госдума приняла закон об усилении защиты персональных данных россиян . По нему компании обязаны уведомлять властей об утечках в течение суток , а также не имеют права отказывать в оказании услуг россиянам , не давшим согласия на обработку своих персональных данных.

. По нему компании обязаны уведомлять властей об утечках в течение суток а также отказывать в оказании услуг россиянам не давшим согласия на обработку своих персональных данных. Госдума также приняла закон , по которому переход на сторону противника в условиях военных действий будет считаться госизменой. Помимо этого , за призывы к действиям против безопасности России может грозить до семи лет колонии , а за участие в военных действиях против интересов России за рубежом — до 20 лет колонии, сообщает «Лента.ру».

Задержанный в наручниках. pexels.com

Принят и закон , запрещающий проводить митинги иноагентам.

Помимо этого, согласно нему, митинги не могут проходить на территории вокзалов, аэропортов, школ, больниц, детских площадок, а также возле зданий госорганов. Причем местные власти могут расширять этот список

Реакции политиков

Россия зависит от технологий Европы и США в шесть раз больше , чем от технологий Китая , заявил глава Евродипломатии Боррель. Он считает , что китайская продукция не сможет покрыть все потребности российской экономики.

Именно поэтому основным ответом на спецоперацию продолжат оставаться санкции — воевать с Россией Евросоюз не будет, заверил Боррель.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал бредовыми попытки создания трибуналов или судов для «так называемого расследования действий России».

Реакции: люди , сообщества

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил , что санкции оказали «ноль влияния» на ракетостроение, боевые ракетные комплексы и топливо.

«На отрасль есть, конечно. На ракетостроение — ноль влияния, на боевые ракетные комплексы — ноль влияния, на топливо и иные компоненты топлива — ноль влияния», — сказал он. По словам Рогозина, влияние ограничений ощущается на микроэлектронику, масла и краски.

Информация , которую вы могли пропустить

WhatsApp , Spotify и Snapchat грозят миллионные штрафы за отказ локализовать данные россиян. Мессенджер могут оштрафовать на сумму до 18 млн ( по данным СМИ , сумма варьируется до 80 млн) рублей , а вот Spotify и Snapchat — на шесть миллионов каждую.

WhatsApp. pixabay.com

Ранее по той же причине на два миллиона рублей оштрафовали видеосервис Twitch, пишет «Лента.ру».

Минфин Японии обнародовал новый санкционный список , в который вошли 57 физических лиц и 6 организаций из России. Под санкции попали глава херсонской военно-гражданской администрации Сальдо и его зам Стремоусов, вице-премьер России Григоренко, а также родственники основного владельца «Северстали» Мордашова.

Япония запрещает оказание услуг РФ, включая аудит. Кроме того, Токио вводит запрет на экспорт для 90 организаций из России и Белоруссии.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ:

USD 62,9 ₽

EUR 64,3₽

Хорошего дня! Кстати, загляните, что произошло 5 июля: «Сайт IKEA „рухнул“, KFC в России хотят продать, а „Яндекс“ открыл офис в Белграде».