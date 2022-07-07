Дети погибли в Макеевке, WhatsApp могут оштрафовать на 18 миллионов, а Япония «выдала» новые санкции. Что еще произошло 6 июля

Главное за 6 июля
Минобороны РФ, брифинг 6 июля:
— ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады, уничтожено до 100 украинских националистов и 4 единицы военной техники;
— Высокоточным оружием уничтожены 2 пусковые установки системы залпового огня «HIMARS» производства США и 2 склада боеприпасов к ним;
— Ликвидирована радиолокационная станция С-300, а также пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников;
— ВКС России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 57-й механизированной бригады, на котором хранилось 1,5 тыс. снарядов различного калибра и более 100 противотанковых ракетных комплексов иностранного производства;
— Поражены 6 пунктов управления, в том числе оперативной группы войск «Юг», 79-й десантно-штурмовой и 57-й механизированной бригад;
— В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем «Ураган», поражены 3 артиллерийских взвода на огневых позициях, а также реактивных систем «Град»;
— Сбиты 2 вертолета Ми-24, 1 вертолет Ми-8 и один самолет Су-25 ВСУ;
— Уничтожено 11 беспилотников украинских националистов;
— Перехвачено 9 украинских ракет «Точка-У»;
— Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Чернобаевка Херсонской области, Кунье Харьковской области, Александрополье Луганской Народной Республики, три тактических ракеты «Точка-У» в районах населенных пунктов Чернобаевка Херсонской области и Первомайск Луганской Народной Республики, восемь снарядов РСЗО в районах Лесковки и Долгенькое Харьковской области;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 231 самолет, 134 вертолета, 1 451 беспилотный летательный аппарат, 353 зенитных ракетных комплекса, 3 910 танков и других боевых бронированных машин, 716 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3 092 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4 016 единиц специальной военной автомобильной техники.
- При обстреле Макеевки в ДНР погибли два ребенка. Еще двое детей и две взрослые женщины получили ранения.
Одна девочка сейчас в реанимации. Ей 8 лет, отмечают «Известия».
«Пока очень все тяжело, большая кровопотеря. ‹…› Пошли взрывы, старшая внучка зашла в подъезд, а эта не успела дойти один метр до двери», — рассказал мужчина.
- Около 20% территории Харьковской области, которая была освобождена на сегодняшний день, продолжает сохранять напряженную ситуацию, сообщил глава временной гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Он отметил, что многие населенные пункты постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Также, по его словам, остается опасность работы диверсионных групп.
Экономика, что с ней происходит
- Госдума приняла закон, обязывающий «Газпром» в этом году заплатить в бюджет дополнительно 1,248 трлн рублей налога на добычу полезных ископаемых. Эти дополнительные налоговые платежи «Газпрома» почти точно совпадут с размером дивидендов в 1,244 трлн рублей, которые компания планировала выплатить по итогам 2021.
- «Tinkoff» приостановил исходящие SWIFT-переводы до 1 октября.
- Стало известно, как будут выглядеть автомобили возрожденного завода «Москвич». Компания планирует выпускать четыре кроссовера и один электрокар (голубой).
Напомним, в мае мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич». Их будут собирать на базе бывшего завода Renault. Основным технологическим партнером при этом будет КАМАЗ.
- Импорт шин в Россию в первом полугодии вырос на 28% за счет прироста поставок из Китая. Это связано с приостановкой крупнейшими иностранными игроками их выпуска в РФ, а также поставок из Европы. Из статистики КНР, Индии и Турции следует, что в денежном выражении наиболее активно в России прирастают поставки шин для сельхоз- и спецтехники. Заводы по ее производству в РФ не простаивают в отличие от автопрома.
- Форма на сайте IKEA не работает, ее обещают запустить «немного позже». Кроме того, на покупку через заявку действуют ограничения: можно купить не более 70 товаров одного артикула весом не более 1 тыс. килограммов и не более чем на 1 млн рублей. Об этом сообщает РБК.
- Yum! продает только 70 российских ресторанов KFC. Всего в России более 1,1 тыс. заведений KFC, но большинство из них не принадлежат Yum! и продолжают работать.
«Они вряд ли смогут заставить франчайзеров (в России больше 30 владельцев мастер-франшизы KFC) поменять товарный знак и за свой счет сделать реорганизацию», — сказал РИА Новости омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы.
- Российские ритейлеры на фоне дефицита отдельных брендов бытовой техники расширяют ассортимент за счет производителей из Узбекистана, Турции и Китая, сообщает «Коммерсант».
Так, «М.Видео-Эльдорадо» договорилась о поставках с узбекским производителем Artel, на мощностях которого выпускается, например, продукция Samsung. «Ситилинк» вывела на рынок китайский бренд Ascoli и турецкий Grundig. Эксперты считают, что «при правильном позиционировании» Artel может занять до 5% рынка РФ, но все же выше оценивают шансы китайских брендов.
Что в России предпринимают для стабильности
- Госдума приняла закон об усилении защиты персональных данных россиян. По нему компании обязаны уведомлять властей об утечках в течение суток, а также не имеют права отказывать в оказании услуг россиянам, не давшим согласия на обработку своих персональных данных.
- Госдума также приняла закон, по которому переход на сторону противника в условиях военных действий будет считаться госизменой. Помимо этого, за призывы к действиям против безопасности России может грозить до семи лет колонии, а за участие в военных действиях против интересов России за рубежом — до 20 лет колонии, сообщает «Лента.ру».
- Принят и закон, запрещающий проводить митинги иноагентам.
Помимо этого, согласно нему, митинги не могут проходить на территории вокзалов, аэропортов, школ, больниц, детских площадок, а также возле зданий госорганов. Причем местные власти могут расширять этот список
Реакции политиков
- Россия зависит от технологий Европы и США в шесть раз больше, чем от технологий Китая, заявил глава Евродипломатии Боррель. Он считает, что китайская продукция не сможет покрыть все потребности российской экономики.
Именно поэтому основным ответом на спецоперацию продолжат оставаться санкции — воевать с Россией Евросоюз не будет, заверил Боррель.
- Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал бредовыми попытки создания трибуналов или судов для «так называемого расследования действий России».
Реакции: люди, сообщества
- Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что санкции оказали «ноль влияния» на ракетостроение, боевые ракетные комплексы и топливо.
«На отрасль есть, конечно. На ракетостроение — ноль влияния, на боевые ракетные комплексы — ноль влияния, на топливо и иные компоненты топлива — ноль влияния», — сказал он. По словам Рогозина, влияние ограничений ощущается на микроэлектронику, масла и краски.
Информация, которую вы могли пропустить
- WhatsApp, Spotify и Snapchat грозят миллионные штрафы за отказ локализовать данные россиян. Мессенджер могут оштрафовать на сумму до 18 млн (по данным СМИ, сумма варьируется до 80 млн) рублей, а вот Spotify и Snapchat — на шесть миллионов каждую.
Ранее по той же причине на два миллиона рублей оштрафовали видеосервис Twitch, пишет «Лента.ру».
- Минфин Японии обнародовал новый санкционный список, в который вошли 57 физических лиц и 6 организаций из России. Под санкции попали глава херсонской военно-гражданской администрации Сальдо и его зам Стремоусов, вице-премьер России Григоренко, а также родственники основного владельца «Северстали» Мордашова.
Япония запрещает оказание услуг РФ, включая аудит. Кроме того, Токио вводит запрет на экспорт для 90 организаций из России и Белоруссии.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ:
- USD 62,9₽
- EUR 64,3₽
Хорошего дня! Кстати, загляните, что произошло 5 июля: «Сайт IKEA „рухнул“, KFC в России хотят продать, а „Яндекс“ открыл офис в Белграде».