Сайт IKEA «рухнул», KFC в России хотят продать, а «Яндекс» открыл офис в Белграде. Что еще произошло 5 июля

Что произошло 5 июля в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 5 июля Минобороны РФ, брифинг 5 июля: — ВКС России уничтожили до 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады ВСУ;

— Высокоточным оружием поражены 2 пункта управления в районах Звановка и Ивано-Ларьевка ДНР, 4 склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районе Красное Харьковской области;

— В результате контрбатарейной борьбы поражено: 4 украинских артиллерийских взвода реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» и 1 артиллерийский взвод гаубиц «Гиацинт-Б»;

— Поражена 1 станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также живая сила и военная техника ВСУ в 63-х районах;

— Российским истребителем сбит самолет Су-25 ВСУ;

— Сбиты 3 украинских беспилотника, 3 тактических ракеты «Точка-У», 8 снарядов РСЗО;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 231 самолет, 134 вертолета, 1 451 беспилотный летательный аппарат, 353 зенитных ракетных комплекса, 3 910 танков и других боевых бронированных машин, 716 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3 092 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4 016 единиц специальной военной автомобильной техники. Власти приграничных регионов России сообщили об обстрелах со стороны Украины. Сегодня утром снаряды упали в стоящих на границе селах Брянской и Курской областей. Пострадавших от обстрелов нет , но у некоторых домов повреждены фасады и стекла , а одно село осталось без света и воды , сообщает «Коммерсант». Для обеспечения безопасности судоходства в Черном и Азовском морях созданы 2 коридора для судов , полностью устранена минная опасность в Мариупольском порту .

, полностью устранена минная опасность в . Запад доставил в Украину более 28 тыс. тонн военных грузов.

военных грузов. За последние 10 дней на Украине уничтожены 170 иностранных наемников , 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули страну.

иностранных наемников 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули страну. Призывников в зону проведения спецоперации не направляют , сообщил Сергей Шойгу.

, сообщил Сергей Шойгу. Министерство обороны России заявило , что в Черном море ежедневно с 8:00 до 19:00 открыт гуманитарный коридор для выхода судов из портов Херсон , Николаев , Черноморск , Очаков , Одесса и Южный.

Экономика , что с ней происходит

VK и Сбер ведут переговоры о продаже Delivery Club , пишет ТАСС.

, пишет ТАСС. «Норникель» получил от «Русала» предложение вновь обсудить слияние компаний.

получил от предложение вновь обсудить слияние компаний. Итальянский банк Unicredit рассматривает варианты продажи своего российского подразделения , которые позволили бы снова его приобрести , если геополитическая ситуация стабилизируется , сообщает агентство Bloomberg.

своего российского подразделения которые позволили бы снова его приобрести если геополитическая ситуация стабилизируется сообщает агентство Bloomberg. Компания Volkswagen Group RUS начала процедуру закрытия своего офиса в Нижнем Новгороде в связи с невозможностью спрогнозировать возобновление производства автомобилей бренда на мощностях «Группы ГАЗ».

В компании подчеркнули, что речь идет не о производственном персонале ГАЗа и не о производственной площадке, а только о сотрудниках офиса Volkswagen Group RUS.

Владелец сети KFC ведет переговоры о продаже бизнеса в России. В компании отметили , что большая часть ресторанов , работающих под брендом KFC в России , управляется по договорам франчайзинга и принадлежит российским юрлицам.

Сеть магазинов re: Store начала продажу техники Apple , которая ввезена по схеме параллельного импорта.

«Сеть магазинов re: Store делает все возможное, чтобы обеспечить полный ассортимент товаров, которые клиенты привыкли видеть в магазинах сети. На сегодняшний день в магазинах представлена техника как ввезенная до марта 2022 года, так и техника, которая была привезена на территорию РФ в июне 2022 года. Это касается в первую очередь iPhone и MacBook», — пояснили в компании.

IKEA перед уходом с российского рынка объявила об онлайн-распродаже товаров с 5 июля.

Однако сообщалось, что возможность покупки недоступна из-за технических проблем. Пользователи испытывают сложности с авторизацией.

«АвтоВАЗ» возобновит выпуск Lada Vesta в первой половине 2023 года , сообщил президент компании Максим Соколов , передает РБК.

«Мы нацелены выпускать Lada Vesta. Мы практически в круглосуточном режиме решаем задачи по локализации тех компонентов, которые попали под санкционный список. И мы планируем, что ее выпуск начнется в начале 2023 года», — сказал он.

Автоконцерн Volvo Group уволит часть сотрудников российских подразделений до конца года , узнал «Коммерсант». Масштабы сокращений еще оцениваются. В российском офисе заявили , что компания будет «адаптировать свою операционную деятельность в связи с изменившимися рыночными условиями». Работа завода Volvo в Калуге пока останется приостановленной.

до конца года узнал «Коммерсант». Масштабы сокращений еще оцениваются. В российском офисе заявили что компания будет «адаптировать свою операционную деятельность в связи с изменившимися рыночными условиями». Работа завода Volvo в Калуге пока останется приостановленной. Более 70% россиян этим летом планируют провести летний отпуск на отечественных морских курортах и путешествовать в другие города и регионы страны. К такому выводу пришли эксперты НПФ «Открытие», опросив мужчин и женщин 30−65 лет . Поедут за границу в этом году 9% опрошенных , в большинстве случаев — на море.

этим летом планируют провести летний отпуск на и путешествовать в другие города и регионы страны. К такому выводу пришли эксперты НПФ «Открытие», опросив мужчин и женщин . Поедут за границу в этом году опрошенных в большинстве случаев — на море. Финский ж/д перевозчик VR не планирует возобновлять движение пассажирских поездов Allegro между Россией и Финляндией.

не планирует возобновлять движение пассажирских поездов Allegro между Россией и Финляндией. Россия в качестве ответа на ограничение транзита в Калининград рассматривает полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в Россию — глава Калининградской области Антон Алиханов. Об этом пишет «Лента.ру»

Реакции политиков

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил , что Украина делает все для того , чтобы Вооруженные силы РФ не останавливались на границах Донецкой и Луганской народных республик.

«Когда речь начинают заводить, как мы видим задачу (специальной военной операции), когда это все закончится. Закончится в том числе тогда, когда перестанут наносить удары по нашим мирным городам и селам. Они сами ведут все к тому, чтобы наши войска не останавливались на границе Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики — удары (по регионам РФ) наносятся с территории Харьковской области, других регионов (Украины)», — сказал он.

Министерство иностранных дел Норвегии считает , что договор с Россией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море не подлежит денонсации (расторжению. — Прим. ред.)

«Ой, как интересно. То есть право, юриспруденция, законы в международных отношениях все еще существуют для западных режимов?» — отреагировала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. www.mid.ru

Реакции: люди , сообщества

Маргарита Симоньян предложила отмечать освобождение крупных населенных пунктов — как Лисичанск — запуском салюта.

«Патриотическая общественность подсказывает, что — по всем известной давней традиции — было бы здорово отмечать освобождение крупных населенных пунктов и территорий большим всенародным салютом. Хорошая ведь традиция», — написала она в Telegram .

Информация , которую вы могли пропустить

В Праге появился арт-объект в честь украинских матерей. Художница Вероника Псоткова назвала его «Венок».

Компания «Яндекс» открыла представительство в Белграде . До этого у российской компании большой офис в столице Сербии находился в аренде. Туда после начала военной спецоперации России на Украине переехала часть сотрудников , сообщает «Коммерсант».

. До этого у российской компании большой офис в столице Сербии находился в аренде. Туда после начала военной спецоперации России на Украине переехала часть сотрудников сообщает «Коммерсант». Международная федерация лыжного спорта и сноубординга оставила в силе запрет на участие спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях под своей эгидой вплоть до конца летнего сезона. Однако представители организации пообещали вернуться к обсуждению вопроса осенью «по мере развития ситуации на Украине», пишет Forbes.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ:

USD 58,5 ₽

EUR 60,16₽

Цена нефти марки Brent продолжает стремительное падение и опустилась уже ниже $102 за баррель впервые с 11 мая.

Удачного дня! Вот что произошло 4 июля: «Флаг ДНР в космосе, Владибалтийск — новый Калининград, и против России ввели новые санкции».