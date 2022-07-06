Сайт IKEA «рухнул», KFC в России хотят продать, а «Яндекс» открыл офис в Белграде. Что еще произошло 5 июля

Главное за 5 июля
Минобороны РФ, брифинг 5 июля:
— ВКС России уничтожили до 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады ВСУ;
— Высокоточным оружием поражены 2 пункта управления в районах Звановка и Ивано-Ларьевка ДНР, 4 склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районе Красное Харьковской области;
— В результате контрбатарейной борьбы поражено: 4 украинских артиллерийских взвода реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» и 1 артиллерийский взвод гаубиц «Гиацинт-Б»;
— Поражена 1 станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также живая сила и военная техника ВСУ в 63-х районах;
— Российским истребителем сбит самолет Су-25 ВСУ;
— Сбиты 3 украинских беспилотника, 3 тактических ракеты «Точка-У», 8 снарядов РСЗО;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 231 самолет, 134 вертолета, 1 451 беспилотный летательный аппарат, 353 зенитных ракетных комплекса, 3 910 танков и других боевых бронированных машин, 716 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3 092 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4 016 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Власти приграничных регионов России сообщили об обстрелах со стороны Украины. Сегодня утром снаряды упали в стоящих на границе селах Брянской и Курской областей. Пострадавших от обстрелов нет, но у некоторых домов повреждены фасады и стекла, а одно село осталось без света и воды, сообщает «Коммерсант».
- Для обеспечения безопасности судоходства в Черном и Азовском морях созданы 2 коридора для судов, полностью устранена минная опасность в Мариупольском порту.
- Запад доставил в Украину более 28 тыс. тонн военных грузов.
- За последние 10 дней на Украине уничтожены 170 иностранных наемников, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули страну.
- Призывников в зону проведения спецоперации не направляют, сообщил Сергей Шойгу.
- Министерство обороны России заявило, что в Черном море ежедневно с 8:00 до 19:00 открыт гуманитарный коридор для выхода судов из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный.
Экономика, что с ней происходит
- VK и Сбер ведут переговоры о продаже Delivery Club, пишет ТАСС.
- «Норникель» получил от «Русала» предложение вновь обсудить слияние компаний.
- Итальянский банк Unicredit рассматривает варианты продажи своего российского подразделения, которые позволили бы снова его приобрести, если геополитическая ситуация стабилизируется, сообщает агентство Bloomberg.
- Компания Volkswagen Group RUS начала процедуру закрытия своего офиса в Нижнем Новгороде в связи с невозможностью спрогнозировать возобновление производства автомобилей бренда на мощностях «Группы ГАЗ».
В компании подчеркнули, что речь идет не о производственном персонале ГАЗа и не о производственной площадке, а только о сотрудниках офиса Volkswagen Group RUS.
- Владелец сети KFC ведет переговоры о продаже бизнеса в России. В компании отметили, что большая часть ресторанов, работающих под брендом KFC в России, управляется по договорам франчайзинга и принадлежит российским юрлицам.
- Сеть магазинов re: Store начала продажу техники Apple, которая ввезена по схеме параллельного импорта.
«Сеть магазинов re: Store делает все возможное, чтобы обеспечить полный ассортимент товаров, которые клиенты привыкли видеть в магазинах сети. На сегодняшний день в магазинах представлена техника как ввезенная до марта 2022 года, так и техника, которая была привезена на территорию РФ в июне 2022 года. Это касается в первую очередь iPhone и MacBook», — пояснили в компании.
- IKEA перед уходом с российского рынка объявила об онлайн-распродаже товаров с 5 июля.
Однако сообщалось, что возможность покупки недоступна из-за технических проблем. Пользователи испытывают сложности с авторизацией.
- «АвтоВАЗ» возобновит выпуск Lada Vesta в первой половине 2023 года, сообщил президент компании Максим Соколов, передает РБК.
«Мы нацелены выпускать Lada Vesta. Мы практически в круглосуточном режиме решаем задачи по локализации тех компонентов, которые попали под санкционный список. И мы планируем, что ее выпуск начнется в начале 2023 года», — сказал он.
- Автоконцерн Volvo Group уволит часть сотрудников российских подразделений до конца года, узнал «Коммерсант». Масштабы сокращений еще оцениваются. В российском офисе заявили, что компания будет «адаптировать свою операционную деятельность в связи с изменившимися рыночными условиями». Работа завода Volvo в Калуге пока останется приостановленной.
- Более 70% россиян этим летом планируют провести летний отпуск на отечественных морских курортах и путешествовать в другие города и регионы страны. К такому выводу пришли эксперты НПФ «Открытие», опросив мужчин и женщин 30−65 лет. Поедут за границу в этом году 9% опрошенных, в большинстве случаев — на море.
- Финский ж/д перевозчик VR не планирует возобновлять движение пассажирских поездов Allegro между Россией и Финляндией.
- Россия в качестве ответа на ограничение транзита в Калининград рассматривает полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в Россию — глава Калининградской области Антон Алиханов. Об этом пишет «Лента.ру»
Реакции политиков
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина делает все для того, чтобы Вооруженные силы РФ не останавливались на границах Донецкой и Луганской народных республик.
«Когда речь начинают заводить, как мы видим задачу (специальной военной операции), когда это все закончится. Закончится в том числе тогда, когда перестанут наносить удары по нашим мирным городам и селам. Они сами ведут все к тому, чтобы наши войска не останавливались на границе Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики — удары (по регионам РФ) наносятся с территории Харьковской области, других регионов (Украины)», — сказал он.
- Министерство иностранных дел Норвегии считает, что договор с Россией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море не подлежит денонсации (расторжению. — Прим. ред.)
«Ой, как интересно. То есть право, юриспруденция, законы в международных отношениях все еще существуют для западных режимов?» — отреагировала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Реакции: люди, сообщества
- Маргарита Симоньян предложила отмечать освобождение крупных населенных пунктов — как Лисичанск — запуском салюта.
«Патриотическая общественность подсказывает, что — по всем известной давней традиции — было бы здорово отмечать освобождение крупных населенных пунктов и территорий большим всенародным салютом. Хорошая ведь традиция», — написала она в Telegram .
Информация, которую вы могли пропустить
- В Праге появился арт-объект в честь украинских матерей. Художница Вероника Псоткова назвала его «Венок».
- Компания «Яндекс» открыла представительство в Белграде. До этого у российской компании большой офис в столице Сербии находился в аренде. Туда после начала военной спецоперации России на Украине переехала часть сотрудников, сообщает «Коммерсант».
- Международная федерация лыжного спорта и сноубординга оставила в силе запрет на участие спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях под своей эгидой вплоть до конца летнего сезона. Однако представители организации пообещали вернуться к обсуждению вопроса осенью «по мере развития ситуации на Украине», пишет Forbes.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ:
- USD 58,5₽
- EUR 60,16₽
Цена нефти марки Brent продолжает стремительное падение и опустилась уже ниже $102 за баррель впервые с 11 мая.
Удачного дня! Вот что произошло 4 июля: «Флаг ДНР в космосе, Владибалтийск — новый Калининград, и против России ввели новые санкции».