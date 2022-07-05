Что произошло 4 июля в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 4 июля Минобороны, брифинг 4 июля: — Российский истребитель в ходе воздушного боя в ДНР сбил Су-25 Воздушных сил Украины;

— ВС РФ высокоточным оружием за сутки уничтожили примерно 200 украинских военных и 19 единиц военной техники;

— Российские ВКС уничтожили семь пунктов управления, два склада боеприпасов и две украинские батареи РСЗО «Град»;

— ВКС России высокоточным оружием поразили четыре взвода украинских РСЗО в ДНР;

— Киев из-за успешного наступления российских войск потерял управление подразделениями трех бригад ВСУ и бригады территориальной обороны;

— ВКС России поразили пункты временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ в Харькове;

— Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления ВСУ и три украинских склада боеприпасов в ДНР;

— ПВО РФ за сутки сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов на Украине, перехвачено 11 снарядов РСЗО «Ураган» в ДНР и ЛНР;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 229 самолетов, 134 вертолета, 1 440 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплексов, 3 893 танка и других боевых бронированных машин, 704 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3 078 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3 979 единиц специальной военной автомобильной техники. Более 290 тонн гуманитарной помощи передано жителям ДНР , ЛНР и юга Украины.

передано жителям ДНР ЛНР и юга Украины. Более 30 человек обратились за сутки к России с просьбой об эвакуации с Украины.

обратились за сутки к России с просьбой об с Украины. Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР. Глава Минобороны также сообщил , что потери ВСУ за две недели составили 5 469 человек .

что . Съемочная группа российского телеканала «ТВ Центр» попала под обстрел в районе железнодорожного вокзала в Донецке , сообщил телеканал. «Ассистент оператора Андрей Алексеев получил несколько осколочных ранений. Сейчас его готовят к операции», — уточнили в «ТВ Центре»

Экономика , что с ней происходит

IKEA открыла распродажу товаров , которые остались на складах сети в России.

В России возникла нехватка запчастей для смартфонов Samsung и Huawei . В основном дефицит коснулся дисплеев и аккумуляторов. Из-за этого растягиваются сроки ожидания деталей , а следовательно , и сам ремонт , передает «Лента.ру».

. В основном дефицит коснулся дисплеев и аккумуляторов. Из-за этого растягиваются сроки ожидания деталей а следовательно и сам ремонт передает «Лента.ру». Минпромторг России изменил список товаров для параллельного импорта. В нем стало больше наименований BMW и Siemens , но нет Duracell , Merries и других брендов , которые гарантировали поставки в Россию.

и других брендов которые гарантировали поставки в Россию. С 15 июля российские туристы смогут въехать в Эстонию и Финляндию без «веских оснований» — Ассоциация туроператоров России.

российские туристы без «веских оснований» — Ассоциация туроператоров России. Туроператоры сообщили о подорожании путевок в Турцию на 50%.

Серийное производство электромотоцикла , который используют для сопровождения официальных делегаций , Aurus Merlon начнется в 2024 году , сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Холдинг VK ведет переговоры о покупке нескольких российских онлайн-сервисов по бронированию жилья: краснодарского Tvil.ru и «Суточно.ру» . Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источник в одном из сервисов , это подтвердил источник в венчурной компании.

нескольких российских онлайн-сервисов по бронированию жилья: краснодарского . Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источник в одном из сервисов это подтвердил источник в венчурной компании. Французский концерн Schneider Electric заключил соглашение с топ-менеджментом российского подразделения о продаже своего бизнеса в РФ . Schneider Electric предлагает интегрированные энергоэффективные решения для энергетики и инфраструктуры , промышленных предприятий , объектов гражданского и жилищного строительства , а также центров обработки данных.

заключил соглашение с топ-менеджментом российского подразделения о . Schneider Electric предлагает интегрированные энергоэффективные решения для энергетики и инфраструктуры промышленных предприятий объектов гражданского и жилищного строительства а также центров обработки данных. Биржевая цена на авиакеросин в Европейской части России по итогам торгов поднялась выше 68 тыс. рублей за тонну , обновив исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

в Европейской части России по итогам торгов поднялась за тонну обновив исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Параллельный прокат или принудительное лицензирование фильмов можно рассмотреть в качестве вариантов для сохранения российских киносетей, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Об этом пишет ТАСС.

Чиновник предложил организовать параллельный прокат зарубежных фильмов по образцу параллельного импорта. Или их принудительное лицензирование.

«Если серьезно говорить, если мы хотим сохранить сети, а их надо сохранить, <…> нужно думать, не знаю, о параллельном прокате, о принудительном лицензировании. Это как угодно можно называть, но это один из вариантов», — сказал Швыдкой.

«Чтобы заполнить кинозалы, нам нужно снимать самим, я думаю, не меньше 200−250 фильмов. Мы снимаем меньше 100, это цифра малая. И без этого мы ничего не сделаем», — пояснил он.

Кинотеатр , зрительный зал , кресла. СС0

Россия должна быстро добиться технологического суверенитета , а ее экономика — перейти от догоняющей модели развития к опережающей , заявил премьер-министр Михаил Мишустин на международной выставке «Иннопром».

а ее экономика — , заявил премьер-министр Михаил Мишустин на международной выставке «Иннопром». Число компаний с удаленным режимом работы в России сократилось в два раза за последние три месяца , сообщает РБК со ссылкой на опрос , проведенный сервисом по поиску работы SuperJob.

Согласно опросу, сейчас только 11% компаний сохраняют для своих сотрудников удаленный режим работы. Еще три месяца назад их доля составляла 25%, а в марте пандемийного 2020 г. — 60%.

Реакции политиков

Владимир Путин в этом году не будет поздравлять Байдена и американцев с Днем независимости , заявили в Кремле. «Этот год стал кульминацией недружественной политики со стороны США», — добавил пресс-секретарь президента.

, заявили в Кремле. «Этот год стал кульминацией недружественной политики со стороны США», — добавил пресс-секретарь президента. Дмитрий Кулеба усомнился в возможности членства в НАТО для Украины. Глава украинского МИД заявил , что несмотря на помощь Запада , перспектив для вступления Украины в НАТО в ближайшие годы «попросту не существует».

Реакции: люди , сообщества

Папа Римский Франциск заявил в интервью агентству Reuters , что надеется после поездки в Канаду в этом месяце посетить Москву и Киев.

Госсекретарь в 1973—1977 годах и советник президента США по национальной безопасности в 1969—1975 годах Генри Киссинджер уточнил , что в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе в мае не призывал к обязательному отказу Украины от части своей территории в пользу РФ ради урегулирования конфликта.

Информация , которую вы могли пропустить

Сергей Миронов предложил переименовать Калининград в Владибалтийск. Он уверен , что название города должно отражать современные реалии и отечественные традиции. В то же время депутат отметил , что «решать этот вопрос должны жители региона».

Вместе с городом глава «справедливороссов» хотел изменить название региона на Балтийский край, но власти его идею не оценили.

Коммунисты выступили против и предложили Миронову переименовать во Владибалтийск его дачу.

Российские космонавты развернули на МКС флаги Донецкой и Луганской народных республик, отметив таким образом освобождение ЛНР.

Территорию у посольства Великобритании в Москве назовут площадью Луганской народной республики.

Британские власти ввели новые санкции против России. В новый список вошли дочь российского политолога Александра Дугина Дарья , соучредитель и владелец 50% информационного агентства Newsfront Михаил Синелин , заместитель директора издания Евгений Глотов и якобы финансирующий издание предприниматель Юрий Федин.

Еще часть людей по версии властей Великобритании связаны с «дезинформационным сайтом SouthFront» — предоставлявшая ему финансирование Аэлита Мамакова и Алена Чугулева, собиравшая пожертвования на его работу. Об этом сообщают «Ведомости».

В литовской Клайпеде начали демонтаж монументов в честь советских воинов. Такое решение было принято 22 июня. Также здесь уберут информационные щиты с надписями об освобождении города Клайпеды на литовском и русском языках , каменную плиту с надписью о вечной памяти убитым и погибшим узникам фашистских лагерей.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ:

USD 55,08 ₽

EUR 57,18₽

Продуктивного дня и хорошего настроения! Кстати, загляните, что произошло 3 июля: «Полный контроль над Лисичанском, ракетный удар по Белгороду и новый День Победы».