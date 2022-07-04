Полный контроль над Лисичанском, ракетный удар по Белгороду и новый День Победы. Что еще произошло 3 июля

Главное за 3 июля Минобороны РФ, брифинг 3 июля: — ВС РФ овладели Верхнекаменкой, Золотаревкой, Белогоровкой, в результате замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска;

— В лисичанском «котле» полностью заблокирована украинская группировка войск;

— За 2 суток в районе Лисичанска сдались в плен 38 украинских военных, большую часть которых составляют насильно мобилизованные местные жители;

— В восточной части Харькова ударом ВКС ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны, уничтожены более 100 человек;

— Ударом ВКС по базе иностранных наемников на северной окраине Николаева уничтожено до 120 «солдатов удачи» (наемников. — Прим. ред.);

— В районе Марьинки украинская 54-я механизированная бригада потеряла более 60% состава, остальные деморализованы и отказываются выполнять задачи;

— В районе Спорного в ДНР уничтожено подразделение 5-го штурмового полка 1-й отдельной бригады им. Хмельницкого, 18 боевиков уничтожены, 2 в плену;

— В рамках контрбатарейной борьбы поражено 3 артиллерийских и 5 минометных взводов Украины в ДНР и ЛНР;

— Средства ПВО сбили 2 украинских Су-25 в Харьковской и Николаевской областях, а также 10 БПЛ;

— Средства ПВО перехватили 8 снарядов РСЗО, в том числе 4 снаряда Himars в районе Стаханова в ЛНР;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 229 самолетов, 134 вертолета, 1 440 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплексов, 3 893 танка и других боевых бронированных машин, 704 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3 078 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3 979 единиц специальной военной автомобильной техники. Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР , установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов , таких как Белогоровка , Новодружеск , Малорязанцево и Белая Гора . Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 кв. километра , добавили в ведомстве.

, установлен полный контроль над и рядом близлежащих населенных пунктов таких как . Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила , добавили в ведомстве. Российские военные взяли под контроль Белогоровку в ЛНР и установили на здании администрации Знамя Победы , пишут «Известия».

в ЛНР и установили на здании администрации Знамя Победы пишут «Известия». Донецк снова подвергся обстрелу со стороны украинских националистов. ВСУ 3 июля выпустили снаряды по двум жилым домам в Куйбышевском районе , отмечают «Известия».

снова со стороны украинских националистов. ВСУ 3 июля выпустили снаряды по двум жилым домам в , отмечают «Известия». Российские военные завладели одной из гаубиц PzH 2000 , которые Германия поставила Киеву , сообщило издание Bild. Отмечается , что вооруженные силы РФ подбили самоходное орудие из трофейного гранатомета , который Украина также получила от ФРГ.

, которые Германия поставила Киеву сообщило издание Bild. Отмечается что вооруженные силы РФ из трофейного гранатомета который Украина также получила от ФРГ. С субботы на воскресенье впервые со времени начала специальной операции удары с украинской стороны одновременно были нанесены сразу в двух российских регионах. В Белгороде в результате ракетного обстрела повреждения получили более 70 домов, при этом погибли четыре человека , два беспилотника были сбиты на подлете к Курску, там обошлось без жертв.

Экономика , что с ней происходит

IKEA начнет распродажу для клиентов 5 июля. Продавать товары со складов будут до тех пор , пока они есть в наличии.

Доставка будет осуществляться только в городах, где есть магазины ритейлера (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа) и на прилегающей к ним территории (не более 50 км от города). В тех же городах можно оформить самовывоз из магазина или пункта выдачи заказов партнеров IKEA, сообщает РБК.

Китайские бренды телефонов , планшетов , ноутбуков и бытовой техники начали заменять ушедших из страны крупных вендоров. Например , в сегменте смартфонов Realme , Vivo , Mi , Tecno , Infinix , iTel и Nokia показали самую высокую динамику продаж в штуках за первое полугодие. Ритейлеры также начинают расширять ассортимент за счет новых брендов — Sсhaub Lorenz , Korting , Kimtigo , Akimojeba и других. Об этом пишет «Коммерсант».

телефонов планшетов ноутбуков и бытовой техники начали заменять ушедших из страны крупных вендоров. Например в сегменте смартфонов показали самую высокую динамику продаж в штуках за первое полугодие. Ритейлеры также начинают расширять ассортимент за счет новых брендов — и других. Об этом пишет «Коммерсант». В 2022 году в России начался резкий рост собственного производства игристых и шампанских вин. Виноделы последовательно наращивали производство таких вин и в мае , по данным Росстата , в 2022-м выпустили почти на 40% больше такой продукции , чем годом раньше, — 824 тыс. декалитров.

Всего за пять месяцев этого года производство шампанских и игристых вин увеличилось почти на 25%, до 3,9 млн декалитров. Как считают опрошенные РБК эксперты, отечественное производство растет частично из-за падения импорта игристых вин из Европы — в январе-апреле 2022 оно уже рухнуло на 45%.

Шампанское. СС0

В Турции задержали российское грузовое судно, которое перевозило украинское зерно. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар. По данным СМИ , на судне находится 7 тыс. тонн зерна.

Кстати, о зерне высказался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он считает, что Великобритания пытается создать свои условия, чтобы внедрить свой флот в Черное море и установить контроль над вывозом зерна из Украины.

«Это кризис продовольственный используется в самых разных целях: не только в сфере пропаганды обелить Украину и лишний раз навесить собак, извините за грубые выражения, на Москву», — сказал министр.

Обвалившийся из-за кризиса спрос на жилье привел к сокращению рентабельности риелторского бизнеса. Его собственники торопятся распродать свои компании — количество таких объявлений за год выросло в 2,5 раза.

По мнению участников рынка, его покидают небольшие региональные риелторы и те, кто специализировался на сделках с вторичным жильем. Но эксперты не видят особого смысла в покупке агентств недвижимости из-за отсутствия ожиданий улучшения на рынке.

Мелитопольский завод автотракторных запчастей возобновил работу после трехмесячного перерыва , заявила Галина Данильченко , называющая себя главой военно-гражданской администрации Мелитополя.

«Предприятие полностью запущено. До этого оно выпускало оружие для вооруженных формирований Украины. Теперь предприятие, как и должно быть, работает в мирный целях и производит сельскохозяйственную продукцию», — рассказала госпожа Данильченко. Она также сообщила, что завод начал поставки запчастей в Россию.

Реакция: люди , сообщества

Патриарх Кирилл раскрыл причину , по которой многие страны ополчились против России.

В Финляндии предложили разместить базу НАТО на границе с Россией. Речь идет о финском городе Лаппеенранта, который находится в 60 километрах от Выборга и 200 километрах от Санкт-Петербурга. Мэр города готов предоставить для базы НАТО местный аэропорт.

Реакции политиков

Глава ЛНР предложил провозгласить 3 июля новым Днем великой Победы, сообщает «Лента.ру»

«Этот праздник, как и в далеком 1945 году, тоже со слезами на глазах — бои были тяжелыми и кровопролитными», — заявил Леонид Пасечник.

Время для переговоров по урегулированию на Украине пока не пришло , считают в Белом доме. Тем временем США собрались передать Украине три ракетных комплекса NASAMS , рассказали в Минобороны Украины. Об этом сообщает «Лента.ру».

, считают в Белом доме. Тем временем США собрались передать Украине три ракетных комплекса NASAMS рассказали в Минобороны Украины. Об этом сообщает «Лента.ру». Западные страны делают ставку на продолжение боевых действий , заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «России-1».

«Западные страны под руководством Вашингтона, говоря по-русски, не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире», — сказал Песков.

По его мнению, востребованность в умиротворении ситуации снизилась, но в Москве считают, что она снова возобладает и снова настанет черед переговоров.

Президент США Джо Байден обратился к владельцам американских заправок с призывом снизить цены на горючее в «условиях войны и глобальной опасности» . Этот призыв прозвучал вскоре после возвращения главы Белого дома из поездки в Европу , в ходе которой он попросил американцев смириться с дороговизной бензина , поскольку это та цена , которую они платят , «чтобы Россия не смогла победить Украину».

обратился к владельцам американских заправок с призывом . Этот призыв прозвучал вскоре после возвращения главы Белого дома из поездки в Европу в ходе которой он попросил американцев смириться с дороговизной бензина поскольку это та цена которую они платят «чтобы Россия не смогла победить Украину». МИД заявил о нарушении Парижем конфиденциальности беседы Путина и Макрона. Детали телефонных переговоров глав государств , которые состоялась в феврале до начала специальной военной операции на Украине , были показаны в документальном фильме «Президент , Европа и война».

Информация , которую вы могли пропустить

Посольство США в Москве теперь предстоит искать по координатам. Дипмиссия решила убрать свой адрес с официального сайта. Все потому , что теперь посольство расположено на Площади ДНР— такое название недавно выбрали жители столицы.

Умер Дмитрий Колкер, новосибирский ученый , заведующий лабораторий квантовых оптических технологий физического факультета , задержанный ФСБ по подозрению в госизмене. Об этом сообщили источники ТАСС и «Тайги.инфо». У Колкера была четвертая стадия рака поджелудочной железы. Его арестовали в пятницу.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ:

USD 53,77 ₽

EUR 56,3₽

Отличного понедельника! Вот что произошло 2 июля: «Красное знамя в Лисичанске, Борис Джонсон — почетный одессит, а Universal Pictures уходит из России».