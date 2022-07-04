Полный контроль над Лисичанском, ракетный удар по Белгороду и новый День Победы. Что еще произошло 3 июля

Главное за 3 июля
Минобороны РФ, брифинг 3 июля:
— ВС РФ овладели Верхнекаменкой, Золотаревкой, Белогоровкой, в результате замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска;
— В лисичанском «котле» полностью заблокирована украинская группировка войск;
— За 2 суток в районе Лисичанска сдались в плен 38 украинских военных, большую часть которых составляют насильно мобилизованные местные жители;
— В восточной части Харькова ударом ВКС ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны, уничтожены более 100 человек;
— Ударом ВКС по базе иностранных наемников на северной окраине Николаева уничтожено до 120 «солдатов удачи» (наемников. — Прим. ред.);
— В районе Марьинки украинская 54-я механизированная бригада потеряла более 60% состава, остальные деморализованы и отказываются выполнять задачи;
— В районе Спорного в ДНР уничтожено подразделение 5-го штурмового полка 1-й отдельной бригады им. Хмельницкого, 18 боевиков уничтожены, 2 в плену;
— В рамках контрбатарейной борьбы поражено 3 артиллерийских и 5 минометных взводов Украины в ДНР и ЛНР;
— Средства ПВО сбили 2 украинских Су-25 в Харьковской и Николаевской областях, а также 10 БПЛ;
— Средства ПВО перехватили 8 снарядов РСЗО, в том числе 4 снаряда Himars в районе Стаханова в ЛНР;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 229 самолетов, 134 вертолета, 1 440 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплексов, 3 893 танка и других боевых бронированных машин, 704 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3 078 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3 979 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР, установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов, таких как Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 кв. километра, добавили в ведомстве.
- Российские военные взяли под контроль Белогоровку в ЛНР и установили на здании администрации Знамя Победы, пишут «Известия».
- Донецк снова подвергся обстрелу со стороны украинских националистов. ВСУ 3 июля выпустили снаряды по двум жилым домам в Куйбышевском районе, отмечают «Известия».
- Российские военные завладели одной из гаубиц PzH 2000, которые Германия поставила Киеву, сообщило издание Bild. Отмечается, что вооруженные силы РФ подбили самоходное орудие из трофейного гранатомета, который Украина также получила от ФРГ.
- С субботы на воскресенье впервые со времени начала специальной операции удары с украинской стороны одновременно были нанесены сразу в двух российских регионах. В Белгороде в результате ракетного обстрела повреждения получили более 70 домов, при этом погибли четыре человека, два беспилотника были сбиты на подлете к Курску, там обошлось без жертв.
Экономика, что с ней происходит
- IKEA начнет распродажу для клиентов 5 июля. Продавать товары со складов будут до тех пор, пока они есть в наличии.
Доставка будет осуществляться только в городах, где есть магазины ритейлера (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа) и на прилегающей к ним территории (не более 50 км от города). В тех же городах можно оформить самовывоз из магазина или пункта выдачи заказов партнеров IKEA, сообщает РБК.
- Китайские бренды телефонов, планшетов, ноутбуков и бытовой техники начали заменять ушедших из страны крупных вендоров. Например, в сегменте смартфонов Realme, Vivo, Mi, Tecno, Infinix, iTel и Nokia показали самую высокую динамику продаж в штуках за первое полугодие. Ритейлеры также начинают расширять ассортимент за счет новых брендов — Sсhaub Lorenz, Korting, Kimtigo, Akimojeba и других. Об этом пишет «Коммерсант».
- В 2022 году в России начался резкий рост собственного производства игристых и шампанских вин. Виноделы последовательно наращивали производство таких вин и в мае, по данным Росстата, в 2022-м выпустили почти на 40% больше такой продукции, чем годом раньше, — 824 тыс. декалитров.
Всего за пять месяцев этого года производство шампанских и игристых вин увеличилось почти на 25%, до 3,9 млн декалитров. Как считают опрошенные РБК эксперты, отечественное производство растет частично из-за падения импорта игристых вин из Европы — в январе-апреле 2022 оно уже рухнуло на 45%.
- В Турции задержали российское грузовое судно, которое перевозило украинское зерно. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар. По данным СМИ, на судне находится 7 тыс. тонн зерна.
Кстати, о зерне высказался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он считает, что Великобритания пытается создать свои условия, чтобы внедрить свой флот в Черное море и установить контроль над вывозом зерна из Украины.
«Это кризис продовольственный используется в самых разных целях: не только в сфере пропаганды обелить Украину и лишний раз навесить собак, извините за грубые выражения, на Москву», — сказал министр.
- Обвалившийся из-за кризиса спрос на жилье привел к сокращению рентабельности риелторского бизнеса. Его собственники торопятся распродать свои компании — количество таких объявлений за год выросло в 2,5 раза.
По мнению участников рынка, его покидают небольшие региональные риелторы и те, кто специализировался на сделках с вторичным жильем. Но эксперты не видят особого смысла в покупке агентств недвижимости из-за отсутствия ожиданий улучшения на рынке.
- Мелитопольский завод автотракторных запчастей возобновил работу после трехмесячного перерыва, заявила Галина Данильченко, называющая себя главой военно-гражданской администрации Мелитополя.
«Предприятие полностью запущено. До этого оно выпускало оружие для вооруженных формирований Украины. Теперь предприятие, как и должно быть, работает в мирный целях и производит сельскохозяйственную продукцию», — рассказала госпожа Данильченко. Она также сообщила, что завод начал поставки запчастей в Россию.
Реакция: люди, сообщества
- Патриарх Кирилл раскрыл причину, по которой многие страны ополчились против России.
- В Финляндии предложили разместить базу НАТО на границе с Россией. Речь идет о финском городе Лаппеенранта, который находится в 60 километрах от Выборга и 200 километрах от Санкт-Петербурга. Мэр города готов предоставить для базы НАТО местный аэропорт.
Реакции политиков
- Глава ЛНР предложил провозгласить 3 июля новым Днем великой Победы, сообщает «Лента.ру»
«Этот праздник, как и в далеком 1945 году, тоже со слезами на глазах — бои были тяжелыми и кровопролитными», — заявил Леонид Пасечник.
- Время для переговоров по урегулированию на Украине пока не пришло, считают в Белом доме. Тем временем США собрались передать Украине три ракетных комплекса NASAMS, рассказали в Минобороны Украины. Об этом сообщает «Лента.ру».
- Западные страны делают ставку на продолжение боевых действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «России-1».
«Западные страны под руководством Вашингтона, говоря по-русски, не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире», — сказал Песков.
По его мнению, востребованность в умиротворении ситуации снизилась, но в Москве считают, что она снова возобладает и снова настанет черед переговоров.
- Президент США Джо Байден обратился к владельцам американских заправок с призывом снизить цены на горючее в «условиях войны и глобальной опасности». Этот призыв прозвучал вскоре после возвращения главы Белого дома из поездки в Европу, в ходе которой он попросил американцев смириться с дороговизной бензина, поскольку это та цена, которую они платят, «чтобы Россия не смогла победить Украину».
- МИД заявил о нарушении Парижем конфиденциальности беседы Путина и Макрона. Детали телефонных переговоров глав государств, которые состоялась в феврале до начала специальной военной операции на Украине, были показаны в документальном фильме «Президент, Европа и война».
Информация, которую вы могли пропустить
- Посольство США в Москве теперь предстоит искать по координатам. Дипмиссия решила убрать свой адрес с официального сайта. Все потому, что теперь посольство расположено на Площади ДНР— такое название недавно выбрали жители столицы.
- Умер Дмитрий Колкер, новосибирский ученый, заведующий лабораторий квантовых оптических технологий физического факультета, задержанный ФСБ по подозрению в госизмене. Об этом сообщили источники ТАСС и «Тайги.инфо». У Колкера была четвертая стадия рака поджелудочной железы. Его арестовали в пятницу.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ:
- USD 53,77₽
- EUR 56,3₽
Отличного понедельника! Вот что произошло 2 июля: «Красное знамя в Лисичанске, Борис Джонсон — почетный одессит, а Universal Pictures уходит из России».