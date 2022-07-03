3 июля
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Мелитопольский завод автотракторных запчастей наладил поставки в Россию

Мелитопольский завод автотракторных запчастей наладил поставки продукции в Россию, рассказала ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Галина Данильченко.

Мелитополь.
Мелитополь.
wikimedia.org/

Предприятие возобновило работу после трехмесячного перерыва. По словам Данильченко, оно полностью запущено.

«До этого (Мелитопольский завод. — Прим. ред.) выпускал оружие для вооруженных формирований Украины. Теперь предприятие, как и должно быть, работает в мирных целях и производит сельскохозяйственную продукцию», — сказала она.

Налажены поставки запчастей российским партнерам, подчеркнула глава ВГА.

Завод возобновил работу 26 мая. На нем трудятся порядка 100 рабочих. Предприятие специализируется на выпуске запасных частей и узлов к сельскохозяйственной технике, автомобилям и компрессорам.

Ранее барнаульский завод запчастей оказался на грани закрытия из-за рыбного запаха «соседа».

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