Гибель в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси становится серьезным вызовом для этой страны, претендующей на роль регионального лидера, указывает «Росбалт».

Заговор

С первых минут после того, как стало известно, что вертолет президента Ирана перестал выходить на связь и вероятно потерпел крушение, в сети появилось множество комментариев, суть которых — это происшествие стало результатом заговора враждебных Ирану спецслужб.

Ответный удар

Не обошлось и без обвинений Израиля в причастности к гибели иранского президента. По этой версии, именно устранение Раиси стало реальным ответом еврейского государства на масштабный ракетно-дроновый удар Ирана по территории Израиля в ночь на 14 апреля.

Многие уверены в причастности «Моссада» к смерти Раиси. Но неназванный чиновник заверил, что Израиль не при чем.

Власти США и глава Пентагона Ллойд Остин также заявил, что США никоим образом не причастны к крушению вертолета, на борту которого был президент Ирана.

Смена верховного лидера

Журналисты турецкого издания Hürriyet назвали возможную причину гибели президента Ирана. Такой причиной может являться религиозная борьба внутри самого Ирана, так как погибший президент Раиси был основным претендентом, который мог в будущем занять место верховного лидера страны после ухода Али Хаменеи.

Неисправность

Крушение вертолета с президентом Раиси произошло из-за технической неисправности, сообщило иранское агентство IRNA, не уточнив характер проблем с вертолетом.

Погодные условия

Причиной падения вертолета стал туман в горах, первым заявил иранский посол в Белоруссии Алиреза Санеи. Он напомнил — в районе крушения в горной местности был очень густой туман, даже снег, видимость была самая минимальная».

Церемония прощания с мучениками

Тела погибших в авиакатастрофе будут отправлены в Тегеран — вечером 21 мая в тегеранской мечети состоится церемония прощания с мучениками.

Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде в мавзолее имама Резы.

Что произошло

В авиакатастрофе погиб президент Ирана Эбрахим Раиси. Его вертолет совершил жесткую посадку и полностью сгорел.

19 мая президент Ирана находился в Азербайджане на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз-Галасы» вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

За день до этого, 18 мая, Метеорологическая организация Ирана выпустила для региона предупреждение о непогоде.

Позже стало известно, что только два из трех вертолетов президента Эбрахима Раиси добрались из Азербайджана в Иран. Они перевозили иранских министра энергетики Али Акбара Мехрабияна и министра дорог и городского развития Мехрдада Базрпаша. На тот момент удалось связаться с одним из находившихся на борту президентского вертолета, совершившего жесткую посадку недалеко от ирано-азербайджанской границы.

Все пассажиры и экипаж вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли при крушении.

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