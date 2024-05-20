Что случилось с вертолетом президента Ирана: полная хронология событий

19 мая в авиакатастрофе погиб президент Ирана Эбрахим Раиси. Его вертолет совершил жесткую посадку и полностью сгорел. Подробнее о происшествии в хронологическом порядке — разбор altapress.ru .

До крушения

19 мая президент Ирана находился в Азербайджане на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз-Галасы» вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Эта плотина — третий совместный проект Ирана и Азербайджана на реке Аракс.

За день до этого, 18 мая, Метеорологическая организация Ирана выпустила для региона предупреждение о непогоде.

Обстоятельства аварии

Позже стало известно, что только два из трех вертолетов президента Эбрахима Раиси добрались из Азербайджана в Иран. Они перевозили иранских министра энергетики Али Акбара Мехрабияна и министра дорог и городского развития Мехрдада Базрпаша. На тот момент удалось связаться с одним из находившихся на борту президентского вертолета, совершившего жесткую посадку недалеко от ирано-азербайджанской границы.

Местные СМИ сначала опубликовали, а затем удалили информацию о том, что президент Ирана Эбрахим Раиси не пострадал после жесткой посадки вертолета и едет в составе автомобильного кортежа в Тебриз.

Спасатели начали поиски вертолета примерно через час после того, как стало известно о происшествии.

Представитель экстренных служб Ирана заявил, что вертолет спасателей не смог приземлиться на месте жесткой посадки.

Поисками занимались не менее 40 спасательных бригад, одна из них все же достигла места жесткой посадки вертолета. После этого стало известно, что все пассажиры и экипаж вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли при крушении.

Вертолет

Разбившимся на северо-западе Ирана вертолетом был американский Bell 212. Судно могло перевозить до 14 человек и развивало крейсерскую скорость в 190 км/ч.

Кто еще находился на борту

На борту кроме президента Ирана находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

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