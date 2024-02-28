Бойцы ЧВК «Вагнер» приехали к детям в «Артек»

Девочки повязали приехавшим "музыкантам" пионерские галстуки, указывает Lenta.ru.

Вагнеровцы в армейских балаклавах поблагодарили детей за прием и оставили запись в книге почетных гостей международного детского лагеря: «Спасибо вам огромное от сотрудников группы Вагнера».

Между тем «ЧВК Вагнер Центр» оказался в новом санкционном списке. В сообщении Госдепа указывается — "несмотря на кончину Евгения Пригожина из ЧВК "Вагнер", новые санкционные меры подчеркивают наше внимание к противодействию вредоносной деятельности таких групп и отдельных лиц".

23 августа 2023 года частный борт Embraer Legacy разбился в Тверской области. На борту находились три члена экипажа и семь пассажиров, все они погибли. В числе пассажиров были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

29 августа СМИ сообщили, что основателя ЧВК "Вагнер" похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

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