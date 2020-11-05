Братское приобретение: Лукашенко попросил у Путина российское месторождение нефти

На сайте Кремля сообщается, что Лукашенко поздравил Путина и всех россиян с Днем народного единства. Также лидеры подтвердили «настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений».

Обсуждался вопрос поставок в Белоруссию российской вакцины от коронавируса. Также Лукашенко информировал коллегу о текущей ситуации в республике. Президенты обсудили ситуацию в Карабахе.

Однако белорусское агентство «Белта» дает более широкую версию о содержании разговора президентов со ссылкой на пресс-службу Лукашенко. В сообщении отмечается, что «предметом детального обсуждения» также стала ситуация в мире. «В частности, в Соединенных Штатах Америки и соседних с Беларусью странах — Польше, Литве, Украине», пишет bfm.ru.

Путин и Лукашенко в Сочи , 14 сентября 2020. kremlin.ru

Кроме того, в ходе разговора президенты обсудили вопрос поставок нефти и газа в Белоруссию в будущем году.

Лукашенко обратился к Путину с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России.

«Владимир Путин эту идею поддержал. После проработки вопрос более детально будет обсужден во время ближайших переговоров», — сообщила пресс-служба Лукашенко.

В сообщении Кремля об этом ничего не сказано.