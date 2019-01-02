Британская газета назвала новогоднее обращение Путина «дерзким»

Daily Star подчеркнула, что обращение президента прозвучало на фоне обострения отношений между Москвой и западными государствами.
«Дерзкий призыв прозвучал в связи с обострением отношений России с Западом в 2018 году, особенно в связи с попыткой убийства Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери», — цитирует материал lenta.ru.
В новогоднем обращении Путин подчеркнул, что душевная щедрость востребована и в праздники, и в будни теми, кто нуждается в помощи. Он отметил что для россиян «чужой беды действительно не бывает». Путин напомнил, что каждый из нас на Новый год загадывает желания, ждет везения и удачи, однако добиться успеха, уточнил президент, можно только с помощью собственных усилий, пишет РБК.
Путин пожелал жителям страны радости и благополучия, а России — успехов и процветания.