Британские эксперты описали исход войны с Россией

По мнению авторов доклада, ситуация развернется «не в пользу британской армии» из-за устаревшей техники.

«Если в ближайшие несколько лет Великобритании пришлось бы сражаться с равным противником в Восточной Европе, под которым подразумевается Россия, наши солдаты, безусловно, оставаясь одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены вести бой, используя устаревающую и устаревшую бронетехнику. Многим из этих машин больше 30 лет», — отмечается в документе.