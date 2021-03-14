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Политика

Британские эксперты описали исход войны с Россией

Вооруженный конфликт с Россией закончится поражением Великобритании, пишет «Российская газета» со ссылкой на доклад комитета по вопросам обороны британской Палаты общин.

Армия.
Армия.
ССО.

По мнению авторов доклада, ситуация развернется «не в пользу британской армии» из-за устаревшей техники.

«Если в ближайшие несколько лет Великобритании пришлось бы сражаться с равным противником в Восточной Европе, под которым подразумевается Россия, наши солдаты, безусловно, оставаясь одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены вести бой, используя устаревающую и устаревшую бронетехнику. Многим из этих машин больше 30 лет», — отмечается в документе.

Авторы доклада пришли к выводу, что британская техника не позволит внести эффективный вклад в сдерживание России сухопутными силами НАТО. На модернизацию или замену потребуется минимум четыре года.

«С конца 1980-х годов техническая составляющая армии Великобритании характеризуется все большим устареванием и сокращением числа бронемашин. Если в 1990 году у нас было 1200 основных боевых танков, сегодня осталось 227», — утверждают авторы.

При этом они отмечают, что российские вооруженные силы получили современные технические средства. К примеру, инновационную броню для боевых машин.

Ранее российский эксперт рассказал, как Запад может поддержать Украину в войне с Россией.

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