Британские спецназовцы бежали из Кабула в женских одеждах

20 бойцов британского спецназа были вынуждены переодеться в женщин, чтобы эвакуироваться из Афганистана, пишет Daily Star.

Военные спецподразделения SAS работали над выполнением секретного задания на юге Афганистана.

Командование приказало им эвакуироваться после того, как власть в этой стране захватили террористы.

Добираться до аэропорта Кабула спецназовцам пришлось самостоятельно.

Они переоделись в паранджу и на пяти такси добрались в аэропорт. На месте солдаты SAS связались с куратором, который обеспечил им безопасный вылет из страны, пишет polit.ru.

По меньшей мере 17 человек погибли и 41 пострадал в Кабуле после стрельбы в воздух, открытой боевиками «Талибана». Представитель талибов и очевидцы заявляли, что боевики стрельбой отмечают захват единственной неподконтрольной движению провинции Панджшер.

«Талибан» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) 15 августа объявил, что взял под полный контроль Афганистан. Президент Ашраф Гани сбежал из страны и находится в ОАЭ.