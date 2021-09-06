Британские спецназовцы бежали из Кабула в женских одеждах

Военные спецподразделения SAS работали над выполнением секретного задания на юге Афганистана.
Командование приказало им эвакуироваться после того, как власть в этой стране захватили террористы.
Добираться до аэропорта Кабула спецназовцам пришлось самостоятельно.
Они переоделись в паранджу и на пяти такси добрались в аэропорт. На месте солдаты SAS связались с куратором, который обеспечил им безопасный вылет из страны, пишет polit.ru.
По меньшей мере 17 человек погибли и 41 пострадал в Кабуле после стрельбы в воздух, открытой боевиками «Талибана». Представитель талибов и очевидцы заявляли, что боевики стрельбой отмечают захват единственной неподконтрольной движению провинции Панджшер.
«Талибан» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) 15 августа объявил, что взял под полный контроль Афганистан. Президент Ашраф Гани сбежал из страны и находится в ОАЭ.