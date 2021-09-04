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Происшествия

При праздничной стрельбе в воздух в Афганистане погибло 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли и 41 пострадал в Кабуле после стрельбы в воздух, открытой боевиками «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация), сообщил РИА Новости источник в больнице скорой помощи.

Патроны, боеприпасы.
Патроны, боеприпасы.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Представитель талибов и очевидцы заявляли, что боевики стрельбой отмечают захват единственной неподконтрольной движению провинции Панджшер.
Сообщалось о гибели четырех человек и семи пострадавших.

Жителям Кабула говорили, что стрельба велась в воздух и связана с празднованием. Представители руководства движения призывали сторонников прекратить стрельбу.

На фоне опасений жителей движение заявило, что у боевиков, которые в городах будут стрелять в воздух, станут изымать оружие, а виновников привлекать к ответственности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 20-летнее присутствие США в Афганистане обернулось нулевым, если не отрицательным результатом.

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