При праздничной стрельбе в воздух в Афганистане погибло 17 человек

Представитель талибов и очевидцы заявляли, что боевики стрельбой отмечают захват единственной неподконтрольной движению провинции Панджшер.
Сообщалось о гибели четырех человек и семи пострадавших.
Жителям Кабула говорили, что стрельба велась в воздух и связана с празднованием. Представители руководства движения призывали сторонников прекратить стрельбу.
На фоне опасений жителей движение заявило, что у боевиков, которые в городах будут стрелять в воздух, станут изымать оружие, а виновников привлекать к ответственности.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 20-летнее присутствие США в Афганистане обернулось нулевым, если не отрицательным результатом.