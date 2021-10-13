Британское издание извинилось за публикацию о краже Россией формулы вакцины у AstraZeneca

«В статье от 11 октября 2021 года ошибочно предполагалось, что „согласно новым сообщениям, Россия скопировала формула вакцины AstraZeneca и использовала ее для создания собственной вакцины“. Мы обратили внимание, что это ошибочная информация, так как разработчик вакцины Sputnik V — Центр Гамалеи публично известен», — говорится в опубликованном сообщении на сайте газеты.
Издание признало, что в статье содержались и другие недостоверные сведения. В качестве извинения газета опубликовала заявление Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Ранее РФПИ назвал в своем релизе «фейком и вопиющей ложью» статью о «краже Россией формулы вакцины» от COVID-19 у AstraZeneca.
О том, что Россия использовала украденную формулу вакцины AstraZeneca для разработки «Спутника V» первой написала газета Sun. Этот материал потом перепечатали другие СМИ, в том числе и Daily Express, пишет bfm.ru.
Макет «Спутника V»
Журналистам британского таблоида The Sun, написавшим материал о том, что Россия якобы украла формулу западной вакцины от коронавируса AstraZeneca для разработки «Спутника V», нужно пройти психологическую экспертизу, а сотрудников МI6 — уволить за профнепригодность, заявил депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко.
Онищенко при этом пояснил, что макет векторного типа вакцин (таких, как «Спутник V») был разработан еще в 2012 году.
«Макет этого типа вакцин был разработан еще в 2012 году, когда у нас появился MERS — ближневосточный респираторный синдром. Это так называемый тип векторных вакцин», — сказал специалист.
По его словам, разработанный тип вакцин не доводили до стадии испытаний, поскольку в этом не было необходимости.
Байка
Директор центра Гамалеи (разработчик «Спутника V») Александр Гинцбург еще в апреле рассказал самый смешной, по его мнению, миф про «Спутник V». Он пересказал байку о том, что российские хакеры украли план создания вакцины у AstraZeneca, и отметил, что такая информация «очень порадовала и посмешила».