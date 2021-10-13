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Политика

Британское издание извинилось за публикацию о краже Россией формулы вакцины у AstraZeneca

Британская газета Daily Express поправила материал и извинилась за публикацию о «краже» Россией формулы вакцины AstraZeneca для создания российской вакцины против коронавируса «Спутник», сообщает РИА Новости.

Вакцинация. Спутник V.
Вакцинация. Спутник V.
zdravalt.ru

«В статье от 11 октября 2021 года ошибочно предполагалось, что „согласно новым сообщениям, Россия скопировала формула вакцины AstraZeneca и использовала ее для создания собственной вакцины“. Мы обратили внимание, что это ошибочная информация, так как разработчик вакцины Sputnik V — Центр Гамалеи публично известен», — говорится в опубликованном сообщении на сайте газеты.

Издание признало, что в статье содержались и другие недостоверные сведения. В качестве извинения газета опубликовала заявление Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Ранее РФПИ назвал в своем релизе «фейком и вопиющей ложью» статью о «краже Россией формулы вакцины» от COVID-19 у AstraZeneca.

О том, что Россия использовала украденную формулу вакцины AstraZeneca для разработки «Спутника V» первой написала газета Sun. Этот материал потом перепечатали другие СМИ, в том числе и Daily Express, пишет bfm.ru.

Макет «Спутника V»

Журналистам британского таблоида The Sun, написавшим материал о том, что Россия якобы украла формулу западной вакцины от коронавируса AstraZeneca для разработки «Спутника V», нужно пройти психологическую экспертизу, а сотрудников МI6 — уволить за профнепригодность, заявил депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com

Онищенко при этом пояснил, что макет векторного типа вакцин (таких, как «Спутник V») был разработан еще в 2012 году.

«Макет этого типа вакцин был разработан еще в 2012 году, когда у нас появился MERS — ближневосточный респираторный синдром. Это так называемый тип векторных вакцин», — сказал специалист.

По его словам, разработанный тип вакцин не доводили до стадии испытаний, поскольку в этом не было необходимости.

Байка

Директор центра Гамалеи (разработчик «Спутника V») Александр Гинцбург еще в апреле рассказал самый смешной, по его мнению, миф про «Спутник V». Он пересказал байку о том, что российские хакеры украли план создания вакцины у AstraZeneca, и отметил, что такая информация «очень порадовала и посмешила».

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