Бутина стала еще на шаг ближе к Госдуме

Она набрала более 27,5 тыс. голосов кировчан.
«Я не даю ложных обещаний, ибо знаю, что обманутая надежда — это так больно: мне много раз говорили „вот-вот все будет хорошо“, а потом все рушилось раз за разом. Я могу обещать только то, что могу выполнить, никаких сказочных замков, но то, что все мои силы будут направлены на службу моей стране и вашему прекрасному региону, который когда-то отозвался в моем сердце», — призналась Бутина.
Также она подчеркнула, что в регионе ее «приняли, как свою, хлебом, солью».
«Впереди ещё долгий путь до дня голосования, но первый, серьезный шаг уже сделан», — заключила общественница.
В конце февраля член Общественной палаты РФ и уроженка Барнаула Мария Бутина встретилась с алтайскими студентами в рамках проекта дискуссионных клубов «Диалог на равных». Общественница ответила на вопросы о своем аресте и заключении в США, рассказала о новой книге «Тюремный дневник» и поразмышляла о политике.