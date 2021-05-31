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Политика

Бутина стала еще на шаг ближе к Госдуме

Мария Бутина выиграла предварительное голосование «Единой России» в Кировской области, о чем написала у себя в Teleram-канале.

Мария Бутина.
Мария Бутина.
пресс-служба Общественной палаты РФ / oprf.ru

Она набрала более 27,5 тыс. голосов кировчан.

«Я не даю ложных обещаний, ибо знаю, что обманутая надежда — это так больно: мне много раз говорили „вот-вот все будет хорошо“, а потом все рушилось раз за разом. Я могу обещать только то, что могу выполнить, никаких сказочных замков, но то, что все мои силы будут направлены на службу моей стране и вашему прекрасному региону, который когда-то отозвался в моем сердце», — призналась Бутина.

Также она подчеркнула, что в регионе ее «приняли, как свою, хлебом, солью».

«Впереди ещё долгий путь до дня голосования, но первый, серьезный шаг уже сделан», — заключила общественница.

В конце февраля член Общественной палаты РФ и уроженка Барнаула Мария Бутина встретилась с алтайскими студентами в рамках проекта дискуссионных клубов «Диалог на равных». Общественница ответила на вопросы о своем аресте и заключении в США, рассказала о новой книге «Тюремный дневник» и поразмышляла о политике.

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