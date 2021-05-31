Бутина стала еще на шаг ближе к Госдуме

Она набрала более 27,5 тыс. голосов кировчан.

«Я не даю ложных обещаний, ибо знаю, что обманутая надежда — это так больно: мне много раз говорили „вот-вот все будет хорошо“, а потом все рушилось раз за разом. Я могу обещать только то, что могу выполнить, никаких сказочных замков, но то, что все мои силы будут направлены на службу моей стране и вашему прекрасному региону, который когда-то отозвался в моем сердце», — призналась Бутина.