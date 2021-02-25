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Политика

«Заграница нам не поможет». Мария Бутина о новой холодной войне, политзаключенных и несуществующей демократии

Член Общественной палаты РФ и уроженка Барнаула Мария Бутина встретилась 24 февраля с алтайскими студентами в рамках проекта дискуссионных клубов «Диалог на равных». Общественница ответила на вопросы о своем аресте и заключении в США, рассказала о новой книге «Тюремный дневник» и поразмышляла о политике, демократии и информационных войнах. Altapress.ru публикует избранные цитаты.

Мария Бутина.
Мария Бутина.
www.facebook.com/mvbutina

О России

— Мои взгляды на страну стали намного лучше, после того, что со мной произошло. Я не ожидала, что каждый человек настолько важен в нашей стране. Разумеется, я ждала поддержки семьи, но когда за тебя вступается МИД, президент…

Оказалось, что достаточно российского паспорта для того, чтобы приходили консулы и боролись за то, чтобы мне выдали одеяло, лекарства. Могли ведь просто посмотреть, жива ли я. Мое мнение о стране сложилось из огромного чувства благодарности. Все, что я сейчас делаю — помогаю другим людям, которые оказались в той же ситуации.

О работе в Общественной палате и правозащитной деятельности

— В Общественной палате мы проводим экспертизы, «нулевые» чтения законопроектов. Из тех где я принимала участие, — изменение закона об иноагентах-физлицах.

Мария Бутина
Мария Бутина
опубликовано на странице Марии Бутиной в facebook.com

Правозащитникам, удалось вернуть в январе Михаила Ивкина, футбольного болельщика, который 3 года сидел во Франции в совершенно ужасных условиях. Это о беспорядках фанатов в Марселе в 2016 году, где участвовали все, но сидели только наши. Ивкина не хотели депортировать. К счастью, удалось оказать давление на французские власти.

Также мы спасли Олесю Красилову — испанцы обвиняли ее в краже данных американского правительства — бред какой-то.

Об аресте и информационной политике

— 15 июля должна была произойти первая встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Если встречу отменить нельзя — надо всячески испортить переговоры, чтобы стороны ни о чем не договорились. Пошла отработанная схема.

Отовсюду начались возгласы: «Зачем встречаться с врагом! Кибератака на выборах!». Ровно в день встречи происходит мой арест — случайность? Переговоры «мир-дружба-жвачка» начинаются с ареста гражданки РФ. Пока они идут, меня швыряют в карцер, будят каждые 15 минут, применяют пытки — зачем? Чтобы я вышла и сказала: «Я шпион, остаюсь в Америке». И тогда бы отношения стран мгновенно испортились, а Трамп остался в дураках.

Мария Бутина.
Мария Бутина.
Facebook.

Дальше — больше, сняли фильм «Красный воробей» про кремлевских секс-агентов — чистый вымысел. Поставили на меня это клеймо и развили информационный скандал — есть неугодный политик, а они ему — черную метку «Он с Бутиной встречался».

Об избирательном правосудии

— Меня обвиняли в «сговоре в попытке действовать как иноагент в пользу России без регистрации». Это означает, что я вознамерилась действовать в сговоре как иноагент без бумажки, которую нужно заполнить в течении 48 часов.

Я признала себя виновной в сговоре — других фигурантов в этом деле нет, объявление предъявлено исключительно мне и никто больше не был привлечен к ответственности.

Согласно делу, я сама с собой сговорилась, что буду иноагентом. По американским законам, не нужно брать денег или заниматься политической деятельностью. Чтобы быть иноагентом, достаточно быть иностранцем и в США выполнять просьбу лица, находящегося за пределами Штатов.

Белый дом, США.
Белый дом, США.
CC0

Если американец, проживающий в Канаде, звонит мне и говорит: «Мария, мы сабантуй планируем, сходи в магазин и купи 4 ящика водки, 3 ящика мандаринов, а соленой рыбой закусим», то я иноагент. Закон 9.51. «О деятельности иноагентов без регистрации» написан таким способом, чтобы можно было привлечь, кого угодно.

Избирательное правосудие — привлекают тех и тогда, когда это нужно. Можно было прописать закон, что небо — зеленое. И каждый, кто скажет, что оно голубое — преступник.

О книге «Тюремный дневник»

— Книга рассказывает о том, что происходило со мной со дня моего ареста до возвращения на родину. Она ориентирована на широкую аудиторию: от десятилетнего ребенка до более старших поколений. Это нельзя придумать, можно только пережить. Написано мною, без литературных рабов и цензуры. Единственное, что не указывала — имена заключенных из соображения безопасности.

Мария Бутина.
Мария Бутина.
altapress.ru.

Книга не рекомендована к изданию в США. Ее издание должно стать знаковым событием для этой страны. Попытка скрыть правдивую информацию не говорит об Америке как об оплоте демократии, как они себя позиционируют. Я отправила книгу ведущему агенту ФБР, который меня опрашивал в течении полугода. Надеюсь, что он так же, как перевел все мои дневники, переведет эту книгу. Я не делаю из этого секрета, мне нечего скрывать: все, что написано, — правда.

О ФБР и «Википедии»

— Очень удивилась некоторым фактам на Википедии. Прочитала статью про себя, узнала, что у меня есть ребенок и муж. Может, мужа и можно было не заметить, все бывает. Но ребенка бы я заметила! Самое интересное — меня на основании этой статьи вызвали на допрос в ФБР. Состоялся такой диалог: «Мария, у вас двойная жизнь. Где ребенок? —Какой ребенок? —Которого вы рожали. Вы его скрываете в России? — Да нет у меня детей!».

О протестах и студентах

— Студенчество всегда будет жить политической жизнью, и это всегда в определенной мере протест. Это совершенно нормально. Такую активность просто нужно направить в правильное русло. Есть огромное количество сфер, где нашей стране сегодня нужна помощь. В любой стране есть проблемы. Другой вопрос, что не бывает легких времен. Моя бабушка рассказывала, как с энтузиазмом поехала осваивать целину и работала по распределению. Это нельзя назвать простой молодостью.

Мария Бутина
Мария Бутина
опубликовано на странице Марии Бутиной в facebook.com

У наших ребят сейчас другие вызовы. Политическая активность должна быть в правильном русле, для этого с молодежью нужно разговаривать. Это слаженная государственная политика, которую непросто построить — нам сейчас противостоят очень серьезные силы.

О политзаключенных в России

— В России нет политзаключенных. Люди, вышедшие на митинг, нарушили закон. К сожалению, такие ситуации не редкость — пример Богданы Осиповой из Калининграда, которую не хотят выпускать из США. Я рада, что снова появились вопросы о возможном обмене Бута и Ярошенко. Надеюсь, это не спекуляция.

Когда Запад пытается навешать нам ярлыки и говорить о том, что у нас есть проблемы с политзаключенными … Это у них есть проблемы с политзаключенными — сколько людей пересажали на 20 лет за Капитолий?

О предложении лишать гражданства за призывы к санкциям

— Лишать гражданства — незаконно. Это противоречит логике. А ответственность должна быть — это целенаправленная работа против страны.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Есть люди, которые скажут: «Хорошо, если санкционируют богатых». Но понимают ли они, зачем? Это технология. Ее впервые отработали США в Южной Америке, когда конгресс стал закручивать гайки и ограничивать финансирование ЦРУ. Управление задалось вопросом: «Где деньги взять на организацию революции?». А стали отрабатывать точечные санкции на богатых людей — об этом даже не стесняются говорить в американской литературе. Деньги, изъятые у богатых, отправляли на работу для свержения действующей власти.

Об уступках России Западу

— Мы все время идем на уступки Западу. Посмотрите на договоры по вооружению, политику открытости. А что мы плохого сделали Западу за последние 30 лет? Кому и что плохого сделала Россия? Ничего! При этом мы все время получаем какие-то санкции, вмешательства.

Трамп рассматривал умеренный вариант: «А какое отношение Америка имеет к Крыму?». И как только он начал продвигать идею «Америка прежде всего», мы все увидели, к чему это привело. Его пожизненно забанили в Twitter, Facebook, YouTube — вот и свобода слова. Отказываться для национальных интересов неприемлемо. Мы не можем каждый раз делать то, что они говорят и быть ресурсной базой нефти и леса в их розовых мечтах.

Флаг США.
Флаг США.
СС0

О новой холодной войне

— История движется по спирали. Мы находимся на новом витке холодной войны и когда-то придем к низшей точке, своему Карибскому кризису. Почему все это происходит?

Вспомним историю: самые массовые увольнения в ЦРУ были в 1991−92 году — не стало главного противника. До этого, в 1970-х годах в США была максимально развита свобода слова, они считали себя силой, которая должна противопоставить себя другому режиму. Россия и существование красной угрозы для них необходима. США разваливаются без внешнего врага.

С Китаем бороться им не очень интересно, потому что это очень мощный торговый партнер. Нам нужно понимать это и развивать свою страну. Лучше уже не будет и заграница нам не поможет.

Шпион. Военная техника.
Шпион. Военная техника.
Открытые источники в интернете (СС0)

О несуществующей демократии

— Я не верю в демократию. Я верю в народовластие и в то, что люди могут и должны быть активны в управлении своей страной.

Демократии нет в чистом виде нигде. США вполне себе авторитарное государство, прикрывающееся определенной ширмой. В России проблемы есть — 100%. Мы не по дорогам ходим, а по буеракам — это одна из проблем. И не будет времени, когда их не станет. Нам нужно подключаться к их решению.

Слушайте, у нас чуть больше 30 лет назад была в стране революция. Мы все сломали и заново строили. Очень опасно увлечься сравнениями, нельзя говорить: «Вот у них плохо». Сравнивать нужно, но не увлекаться. И не допустить ужасного мира, где страшно критиковать.

С 1 сентября в АлтГУ запускается курс «Цифровая культура», где одним из лекторов станет Мария Бутина. Об этом объявил ректор опорного вуза Сергей Бочаров.

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