Часть II: статьи об импичменте нового президента США внесли в палату представителей

Статьи об импичменте нового президента США Джо Байдена внесли в палату представителей Конгресса страны.

из открытых источников в интернете

Пункты обвинений опубликовала республиканка Марджори Грин на своем сайте.

Она обвинила Байдена в коррупции. Тот, будучи вице-президентом при администрации Барака Обамы, якобы покровительствовал бизнесу своего сына Хантера на Украине.

До 2019 года Хантер Байден входил в совет директоров нефтегазовой компании Burisma Holdings, пишет Lenta.ru.

По словам Грин, Байден также позволил сыну вести дела с членами китайской Коммунистической партии и вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Ранее Дональд Трамп стал первым в истории США президентом, которому нижняя палата дважды вынесла импичмент.

Дональд Трамп. unsplash.com

Из истории

Конституция США предусматривает импичмент в случае государственной измены, взяточничества, других преступлений и серьезных проступков.

В истории Соединенных Штатов было три случая, когда в отношении президентов начинали такую процедуру — это Эндрю Джонсон, Ричард Никсон и Билл Клинтон.

Но в отношении Никсона процесс был технически неудачным — он раньше ушел в отставку.

Тем не менее ни один президент США не был смещен с поста в порядке импичмента.