Первый в истории. Трамп отреагировал на решение об импичминте

Дональд Трамп стал первым в истории США президентом, которому нижняя палата дважды вынесла импичмент.

Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу по единственной статье — подстрекательство к мятежу.

Решение поддержали 232 конгрессмена, против проголосовали 197 парламентариев.

Уходящий с поста президента США Дональд Трамп после вынесенного ему импичмента палатой представителей выпустил видеообращение, записанное в Белом доме.

Он никак не прокомментировал решение конгрессменов.

Исторический позор Трамп пережил сдержанно, сообщает CNN.

В своей речи политик снова осудил насилие и призвал американцев к примирению, «преодолев страсти момента». Он пообещал, что виновные в беспорядках на Капитолийском холме будут привлечены к ответственности.

«Это напряженные и сложные времена. Попытки цензурировать, „отменять“ и вносить в черные списки наших сограждан неправильны и опасны», — подчеркнул хозяин Белого дома.

Если сенат утвердит решение до того, как истекут полномочия Трампа, он больше не сможет баллотироваться на пост президента США.

Дональд Трамп. donaldjtrump.com

Отрешение

Сенат до 19 января находится на каникулах, полномочия Трампа истекают 20 января. Неясно, удастся ли собрать верхнюю палату досрочно.

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл отверг такую возможность. Сенат еще ни одного президента не отрешал от должности, отмечает РИА Новости.

Что произошло

Трамп стал первым в истории Соединных Штатов президентом, которому импичмент объявли дважды. Впервые это произошло в декабре 2019 года — его обвинили в злоупотреблении властью и воспрепятствование конгрессу. Впрочем, сенат его оправдал.

6 января члены сената и палаты представителей собрались, чтобы утвердить итоги выборов, на которых, согласно голосованию выборщиков, победил демократ Джо Байден.

Перед началом заседания конгресса в Вашингтоне начался «Марш за спасение Америки», организованный сторонниками Трампа. Он перерос в беспорядки и столкновения с полицией. Протестующие ворвались в здание конгресса. Несколько человек погибли.

Дональд Трамп. donaldjtrump.com

Три случая

Конституция США предусматривает импичмент в случае государственной измены, взяточничества, других преступлений и серьезных проступков, пишет bykvu.com.

В истории Соединенных Штатов было три случая, когда в отношении президентов начинали такую процедуру — это Эндрю Джонсон, Ричард Никсон и Билл Клинтон.

Но в отношении Никсона процесс был технически неудачным — он раньше ушел в отставку.

Тем не менее ни один президент США не был смещен с поста в порядке импичмента.