Человек-оркестр. 10 историй из жизни «отца алтайской демократии» и известного общественника

Общественника Константина Емешина иронично называют отцом алтайской демократии и человеком, который разбирается во всем — от ЖКХ до коневодства. На иронию и шутки он не обижается, продолжает раздавать комментарии СМИ, активно ведет свою ленту в соцсетях и никогда не унывает. 19 июня ему исполнилось 75 лет, с чем мы его и поздравляем. Кто он такой и почему запоминается всем, кто с ним встречался?

Человек-оркестр

Если вы в кроссворде встретите вопрос: самый известный алтайский политолог (из шести букв), смело заполняйте клеточки — это Емешин. Сам он себя политологом никогда не называет, но и не возражает, когда так его именуют другие.

А почему бы, собственно, и нет? Он ведь создал и долго возглавлял «Школу реальной политики». Он ходит на все сессии АКЗС, круто разбирается в бюджете и лучше всех общественников знает про аппаратные интриги в коридорах власти.

Еще его называют политиком. И это тоже верно: с конца 1980-х он был участником всех громких политических диспутов. А в 1990-м даже стал депутатом краевого совета и вершил там великие дела. «Тогда еще депутаты — это была власть», — вспоминает он.

Он вместе с единомышленниками создавал на Алтае отделения партий «Демократический выбор России» и «Союз правых сил» и был в числе их лидеров.

А еще он председатель барнаульского ТСЖ «Красноармейский, 53». Много лет назад он с азартом включился в эту работу, что не удивительно: ведь жизнь ТСЖ — это самая что ни на есть демократия. Только низовая. А Емешин по убеждениям — демократ.

А вот по образованию он медик — занимался информатизацией в медицине и реформами.

Константин Емешин. Facebook К. Емешина

Слава

«Чем знаменит этот ваш Емешин»? — спросите вы. Да чем он только не знаменит. В начале 1990-х его называли «одним из основных дестабилизаторов общественных процессов». Какое-то время он даже боялся ареста.

23 августа 1991 года, после знаменитого путча, он вместе с другим краевым депутатом Алексеем Сарычевым водрузил над администрацией края трехцветный флаг вместо красного союзного.

А в конце 1990-х в ответ на его листовку губернатор Александр Суриков, политик Александр Назарчук и другие VIP-персоны подали иск в суд. Что за листовка? Рассказываем.

Константин Емешин ( слева) и Александр Назарчук. Facebook К. Емешина

В 1996 году Суриков выиграл выборы. Емешин опубликовал вместе с коллегами-демократами заметку, озаглавленную «Герои капиталистического труда». В ней расписал, каких блестящих личных успехов достигли эти люди, включая Сурикова и Назарчука, осваивая рыночную экономику.

«Герои» суд выиграли. Но не победили. Суд потребовав опубликовать в «Алтайской правде» опровержение, что Емешин сделал с радостью. В опровержении он повторил все, что написал в листовке, приписав лишь одну новую фразу: «Это не соответствует действительности». Получилось, что его листовка (пусть с припиской) легла на стол многочисленным начальникам.

С 1994 года он больше не избирался депутатом. Но за советом или помощью к нему до сих пор идут люди.

Константин Емешин. Facebook К. Емешина

Громкие заявления

Константин Николаевич не боится делать громкие заявления. Он много лет выпускал газету «Новая жизнь Алтая». И в ней разоблачал «Спрут Ба-ба» — слияние бизнеса некогда знаменитого Анатолия Банных и городской власти.

Партию «Союз правых сил», к которой причастен, он назвал «Союзом правых со спецслужбами». А «Единую Россию» — партией авторитарной коррумпированной бюрократии.

А когда силовики завели уголовное дело на вице-мэра Александра Алексеенко за взятки, Емешин публично заявил, что готов за него поручиться, так как Алексеенко — большой профессионал. Хотя чиновник потом признал свою вину.

Губернаторы

Емешина знали все алтайские губернаторы. Ну, а он знал их. Критиковал он тоже всех, кроме, наверное, народного губернатора Михаила Евдокимова, с которым сотрудничал.

Константин Емешин с Виталием Кирьяновым. Facebook К. Емешина

В 2005 году Евдокимов пригласил Емешина в команду. Он пришел и создал в правительстве аналитическое управление. Руководил он им всего несколько месяцев. Но до сих пор считает эту работу чуть ли не главным событием в системе госуправления региона.

Губернаторы его критику терпят, но иногда с трудом. Как-то Карлин, будучи в большом раздражении, отчитал Емешина за не чищенные ботинки, в которых тот заявился в здание правительства. Емешин воспринял это с юмором.

Вообще же, Емешин умудряется сохранять добрые отношения с большим количеством чиновников.

Константин Емешин , Виктор Синолиц ( «Алтайская правда») и Алексей Сарычев. Facebook К. Емешина

Скандалы

В скандалах Емешин себя чувствует, как рыба в воде. Возможно, потому, что в такие моменты можно лучше всего донести до нужных людей свою позицию.

Вспоминается один — довольно громкий. В 2000-х годах Константин Николаевич работал исполнительным секретарем Общественной палаты края. И часть ее членов однажды возмутились тем, что он делает заявления от имени всей палаты.

Губернатору тогда очень не нравились звонкие политические высказывания некоторых членов палаты. А отдельным ее членам не нравилось не нравиться губернатору.

Возмущенные общественники даже опубликовали на сайте палаты письмо со словами: «Выражаю свой протест против политических интриг Емешина». Общественник тогда тоже возмутился и сказал, что это поклеп и он подаст в суд на автора. Но потом этот скандал как-то рассосался.

Константин Емешин на митинге КПРФ против повышения пенсионного возраста. Facebook К. Емешина

Ученики

У Емешина масса учеников, он встречает их везде — он ведь преподавал и в мединституте, и в созданной им самим «Школе реальной политики».

Но самая знаменитая его ученица, пожалуй, Мария Бутина, отсидевшая в американской тюрьме по обвинению в работе иностранным агентом в США без регистрации. Бутина получила мировую известность, а Емешин давал интервью о ней корреспондентам всей страны, а то и мира.

При Емешине Бутина работала в Общественной палате — он был ее наставником. Кроме того, будучи студентом-политологом АлтГУ, девушка поучилась и в его «Школе реальной политики» и даже стала ее координатором.

Константин Емешин и Мария Бутина. Facebook К. Емешина

Смешное

Однажды журналисты «Свободного курса» побывали на даче у Константина Николаевича и написали об этом душевную статью. А на первой полосе сделали анонс и указали страницу.

Затем при верстке случилась путаница. И когда читатель открывал именно эту страницу, на ней было фото и история не огорода Емешина, а ослепительной барнаульской красавицы, которая разгуливает по подиумам Парижа.

Но Емешин на эту путаницу совсем не обиделся, а только посмеялся. Вот бы все спикеры такими были.

Константин Емешин с журналистками. Facebook К. Емешина

Корни

Дед Емешина перебралсяна Алтай из Вятской губернии, работал конюхом в Бобровском леспромхозе. Семья деда — это были кержаки, ортодоксальные старообрядцы, уклад жизни которых славится особой строгостью.

В доме деда, на улице Приречной, Емешин и вырос.

Известно, что его мама была бухгалтером. Он утверждал, что она стала первым сотрудником Барнаульского медицинского института — принимала помещение на пр. Ленина, 40.

Внешность

Женской части общественности безумно нравится знаменитая емешинская широкополая шляпа и его пестрые рубашки.

Константин Емешин. Facebook К. Емешина

Главный человек

А главный человек в жизни Константина Емешина — это его супруга Вера Георгиевна, которую он всегда называет Верочкой. Похоже, в их семье глава — она.

Они расписались в июне 1966 года, через два дня приехали в Егорьевку, где два месяца работали хирургами и заработали на свадьбу. Сыграли свадьбу 6 августа. И всю жизнь прожили вместе — больше 50 лет!

Иногда кажется, что все, что делает Константин Николаевич в жизни — это для того, чтобы понравиться любимой жене. «Мы много говорим, радуемся и обнаруживаем вокруг много смешного», — написал он однажды в своем блоге в ЖЖ.

Константин и Вера Емешины. Facebook К. Емешина

Феномен

Константин Емешин — это такое особое алтайское явление. Приходят губернаторы, уходят губернаторы, их забывают — а Емешин при любом главе умудряется оставаться в гуще событий.

Он дает советы старшим по дому и председателям ТСЖ, как поступить. Рассказывает студентам, что такое политика в жизни, а не на бумаге, готов дать ценные консультации любому губернатору. На одной конференции он потряс собравшихся, затронув тему коневодства.

Один из коллег по политической жизни 1990-х дал ему недавно такую характеристику: «Неравнодушен к чужим неприятностям». А другой написал: «Вы — легенда политического реализма, «ходячая энциклопедия».

Нынешний губернатор Виктор Томенко наградил Константина Емешина медалью «За заслуги перед обществом». А его друзья и знакомые организовали в его честь целую конференцию.