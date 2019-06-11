Сливки с нечистот. Что известно о деле уволенного вице-мэра Барнаула и почему Емешин готов за него поручиться

Уголовное дело о взятках бывшего вице-мэра Барнаула по городскому хозяйству Александра Алексеенко вызвало противоречивую реакцию в обществе. Кто-то характеризует его как профессионала, кто-то говорит, что он только часть системы. А известный общественник Константин Емешин сказал, что готов за него поручиться. Altapress.ru разбирался, почему мнения такие неоднозначные, что сейчас известно о деле и что мы знаем об Алексеенко как чиновнике.

Краткое содержание

Официально: не задерживался , подозреваемый

По официальной версии, Александр Алексеенко получал взятки за заключение муниципальных контрактов на откачку и вывоз жидких бытовых отходов. Можно сказать, снимал сливки с нечистот.

Ассенизаторская фирма, которая эти взятки якобы давала, чтобы решения принимали в ее пользу, — это общество с ограниченной ответственностью. Название фирмы не указывается.

Ряд СМИ сообщили, что 6 июня чиновника поймали с поличным при получении предоплаты в 200 тыс. рублей, после чего его задержали. Источник из правоохранительных органов подтвердил, что чиновник пойман с поличным, добавив, что операция готовилась в обстановке высокой секретности.

Однако в СУ СКР по Алтайскому краю задержание не подтвердили — такого факта просто не было. На сегодня уголовное дело возбуждено, статус экс-чиновника: подозреваемый. По сведениям на утро 11 июня, вопрос об избрании меры пресечения еще не был решен.

Реакция на уголовное дело

Опрошенные altapress.ru представители коммунального бизнеса, знакомые с Алексеенко, на новость о его уголовном деле отреагировали, мягко говоря, с недоумением.

«О нем подумал бы в последнюю очередь», «профессионал, понимает с полуслова» — это самые типичные характеристики Алексеенко.

Известный общественник и председатель ТСЖ Константин Емешин даже сказал, что готов за него поручиться — по его мнению, бывшего чиновника подставили, взятки предназначались не ему, а спецоперация — следствие борьбы кланов.

Очевидно, неожиданным было уголовное дело Алексеенко и для мэра. Так 6 июня, в день проведения следственных действий, глава города Сергей Дугин подписал одно из постановлений, где возложил контроль за исполнением на Алексеенко. Об увольнении вице-мэра стало известно в тот же день.

Сергей Дугин Официальный сайт Барнаула

Так или иначе, уголовное дело на бывшего вице-мэра (как и дело другого чиновника Алексея Каретникова) — очередной удар по авторитету муниципальной власти, считает источник, близкий к мэрии.

За что получил взятку

Еще большее удивление у наших респондентов вызвал предмет взяток и их сумма: около 1 млн рублей за подписание муниципальных контрактов, связанных с вывозом ЖБО, в 2017—2019 годах.

В Барнауле ЖБО образуется много, и работают на этом рынке десятки предпринимателей и юрлиц. К примеру, на avito услуги по откачке и вывозу ЖБО из выгребных ям и септиков в Барнауле рекламируют около 25 фирм и предпринимателей.

Но оплачивают эти услуги сами граждане, живущие в домах без централизованной канализации.

Мэрия, разумеется, обязана найти подрядчиков на вывоз ЖБО из муниципальных учреждений — некоторые из них в этом, как ни прискорбно, до сих пор нуждаются. Но это маленькие объемы: на сайте госзакупок указан один из контрактов на 2019 год на вывоз отходов МУПа, сумма — около 67 тыс. рублей за год. Возникает вопрос: за что тут платить миллион?

«Взятка в 1 млн рублей за два года — это 500 тыс. рублей в год. Предположим, откат составил 20%. Это значит, что муниципальные контракты заключены в общей сложности на 2,5 млн рублей. Таких объемов в муниципальном секторе нет», — подсчитал один из источников, близкий к отрасли.

О чем может идти речь

Еще один источник altapress.ru, знакомый с проблемой вывоза ЖБО в Барнауле, вспомнил, что в прошлом и позапрошлом годах природоохранное ведомство предъявило претензии мэрии в связи с проблемами поселка Центральный — стоки из выгребных ям его жителей стекали в местное озеро.

Проблему пришлось решать в аварийном порядке и действительно был заключен муниципальный контракт на вывоз ЖБО с этой территории с одной из известных на рынке частных фирм. Объемы работ и платежей там весьма существенные.

Но связано ли уголовное дело именно с этой фирмой или с какой-то другой, пока неясно.

Люк. Лужа. Михаил Хаустов.

Что известно об Алексеенко

Алексеенко в мэрии Барнаула работал 20 лет — с 1999 года. До этого он пять лет был главным инженером жилищно-коммунального отдела завода «Химволокно» и совсем недолго — главным инженером барнаульского «ЖЭУ».

С 1999 года он занимал руководящие посты (заместителя глав) в администрациях трех районов — Октябрьского, Ленинского и Индустриального. Так что город и его трудности знал прекрасно. В администрации Барнаула он в 2012 году сменил другого профессионала-коммунальщика — Юрия Петрова.

В мэрии Алексеенко подчинялся первому замглавы города, руководителю аппарата Вячеславу Франку. Возглавлял несколько комиссий (например, по снятию статуса служебных жилых помещений) и рабочих групп — в частности, как раз по решению вопросов утилизации ЖБО.

Курировал два комитета — по энергоресурсам и газификации и ЖКХ. Только по линии комитета ЖКХ в сферу его ответственности входила реализация программы «Барнаул комфортный город»: в 2018 на нее выделили из бюджета в 530 млн рублей.

Александр Алексеенко. Анна Зайкова.

Чем прославился вице-мэр

Но впервые Алексеенко прославился на всю страну не в 2019 году, а в 2014-м. Тогда две теплоснабжающие компании начали битву за крупный микрорайон в центре города (17-й): «Алтайский завод агрегатов» (АЗА) или «Барнаульская теплосетевая компания» (БТСК).

Сотрудники обеих компаний переключали задвижку, после чего теплоснабжение переходило из рук в руки. Алексеенко принял в том конфликте самое активное участие. В сентябре битва дошла до крайности.

Кульминацией стала история с люком: Алексеенко в деловом костюме залез в канализационный люк, в котором была задвижка, и не давал сотрудникам БТСК переключать микрорайон, отстаивая прежнюю схему — теплоснабжение от АЗА.

Один из свидетелей тех событий рассказал altapress.ru, что Алексеенко находился в люке несколько часов — сначала стоял, а потом присел на досочку, которую ему любезно принесли. К вечеру ему доставили еду (и он подкрепился, находясь в люке) и теплую одежду.

«Рискуя жизнью, он в течение нескольких часов защищал интересы горожан», — вспомнил наш источник.

Уголовное дело на Алексеенко могли возбудить уже тогда — БТСК подала заявление в следственный комитет, действия чиновника, проникшего на их объекты, в заявлении назвали преступными. Но дело, что называется, рассосалось, так как стороны помирились. А микрорайон перевели на БТСК.

И все же его акция была замечена.

В 2015 году, когда в правительстве края подыскивали кандидатуру на пост главы города (после ухода Игоря Савинцева), тогдашний губернатор края Александр Карлин всерьез рассматривал кандидатуры и из мэрии. В частности, и Александра Алексеенко. Акция в люке (и, конечно, большой опыт муниципального чиновника) для экс-губернатора была одним из аргументов в его пользу.

Но в итоге выбор пал на Сергея Дугина, который 6 июня своего зама решительно уволил.