Чем грозит россиянам выход страны из договоров с Советом Европы

Процесс размежевания с юридической системой Европы начался в 2022 году, после начала специальной военной операции России на территории Украины. 25 февраля 2022 года Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в организации.
Вскоре, в марте 2022 года, Россия вышла из Совета Европы и перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека с 16 сентября 2022 года. Таким образом, она также вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека.
23 марта 2022 года ЕСПЧ опубликовал резолюцию, в которой разъяснил, что поскольку с 16 сентября Россия перестанет быть стороной конвенции, то суд сможет рассматривать жалобы россиян, направленные против России, если они подавались до этой даты.
Впрочем, в июне 2022 года Владимир Путин подписал закон, позволяющий не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта.
В предлагаемом законопроекте, который предстоит рассмотреть депутатам Госдумы, речь идет о выходе из следующих соглашений:
- Устав Совета Европы;
- Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, а также пять протоколов к нему;
- Конвенция о защите прав человека и основных свобод, а также десять протоколов к ней;
- Европейская конвенция о пресечении терроризма;
- Европейская хартия местного самоуправления;
- Европейская социальная хартия.
Таким образом, всего российским парламентариям предлагают денонсировать 21 международный документ.
Кроме того, чтобы реализовать эту инициативу, дополнительно нужно будет внести изменения в федеральные конституционные законы «О чрезвычайном положении» и о «О военном положении».
Фундаментальных изменений, а также зачистка правового пространства. по крайней мере в ближайшей перспективе, ощутимых изменений для юридической системы России не принесет. После выхода России из Совета Европы происходит денонсация законов, протоколов, обязательства, которые вытекали из членства РФ в этой организации.
Однако показной характер этого, по большей части технического процесса, может задать новый законодательный тренд. Возможно, российские власти захотят продемонстрировать что в стране теперь какие-то свои, отдельные, «специальные» права человека — то есть в России может изменится само понятие прав и свобод для граждан. Российские законодатели в работе с грядущими законопроектами смогут «не оглядываться» на те конвенции и хартиии, которые подписала и ратифицировала страна ранее.
Несмотря на громкие заявления властей, полностью отменить международные правовые нормы в России не получится. Так, по ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные нормы международного права являются составной частью правовой системы России.
Кроме того, значительная часть этих правовых норм уже прописана в российском законодательстве. Так, основные права человека и гражданина РФ перечислены в первой и второй главе Конституции РФ. В отличии от других глав основного закона российского государства, изменения в эту часть документа внести никак нельзя — потребуется менять полностью Конституцию.
Ранее спикер Госдумы раскритиковал введение потолка цен на нефть.
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