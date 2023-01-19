19 января
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Политика

Чем грозит россиянам выход страны из договоров с Советом Европы

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. О том, какие это вызовет последствия для жителей России и, в частности, Алтайского края — в материале altapress.ru.

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.
1
Почему Россия разрывает договоры с Советом Европы?

Процесс размежевания с юридической системой Европы начался в 2022 году, после начала специальной военной операции России на территории Украины. 25 февраля 2022 года Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в организации.

Вскоре, в марте 2022 года, Россия вышла из Совета Европы и перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека с 16 сентября 2022 года. Таким образом, она также вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека.

23 марта 2022 года ЕСПЧ опубликовал резолюцию, в которой разъяснил, что поскольку с 16 сентября Россия перестанет быть стороной конвенции, то суд сможет рассматривать жалобы россиян, направленные против России, если они подавались до этой даты.

Впрочем, в июне 2022 года Владимир Путин подписал закон, позволяющий не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта.

Заключение договора.
Заключение договора.
unsplash.com
2
Какие общеевропейские документы прекратят свою действие на территории России?

В предлагаемом законопроекте, который предстоит рассмотреть депутатам Госдумы, речь идет о выходе из следующих соглашений:

  • Устав Совета Европы;
  • Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, а также пять протоколов к нему;
  • Конвенция о защите прав человека и основных свобод, а также десять протоколов к ней;
  • Европейская конвенция о пресечении терроризма;
  • Европейская хартия местного самоуправления;
  • Европейская социальная хартия.

Таким образом, всего российским парламентариям предлагают денонсировать 21 международный документ.

Кроме того, чтобы реализовать эту инициативу, дополнительно нужно будет внести изменения в федеральные конституционные законы «О чрезвычайном положении» и о «О военном положении».

Санкции. Запреты.
Санкции. Запреты.
Pixabay.com
3
Какие последствия выхода России из договоров с Советом Европы?

Фундаментальных изменений, а также зачистка правового пространства. по крайней мере в ближайшей перспективе, ощутимых изменений для юридической системы России не принесет. После выхода России из Совета Европы происходит денонсация законов, протоколов, обязательства, которые вытекали из членства РФ в этой организации.

Однако показной характер этого, по большей части технического процесса, может задать новый законодательный тренд. Возможно, российские власти захотят продемонстрировать что в стране теперь какие-то свои, отдельные, «специальные» права человека — то есть в России может изменится само понятие прав и свобод для граждан. Российские законодатели в работе с грядущими законопроектами смогут «не оглядываться» на те конвенции и хартиии, которые подписала и ратифицировала страна ранее.

Санкции.
Санкции.
открытые источники в интернете
4
Как повлияет на права российских граждан выход России из договоров с Советом Европы?

Несмотря на громкие заявления властей, полностью отменить международные правовые нормы в России не получится. Так, по ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные нормы международного права являются составной частью правовой системы России.

Кроме того, значительная часть этих правовых норм уже прописана в российском законодательстве. Так, основные права человека и гражданина РФ перечислены в первой и второй главе Конституции РФ. В отличии от других глав основного закона российского государства, изменения в эту часть документа внести никак нельзя — потребуется менять полностью Конституцию.

Ранее спикер Госдумы раскритиковал введение потолка цен на нефть.

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