Чем грозит россиянам выход страны из договоров с Советом Европы

1

Почему Россия разрывает договоры с Советом Европы?

Процесс размежевания с юридической системой Европы начался в 2022 году, после начала специальной военной операции России на территории Украины. 25 февраля 2022 года Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в организации.

Вскоре, в марте 2022 года, Россия вышла из Совета Европы и перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека с 16 сентября 2022 года. Таким образом, она также вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека.



23 марта 2022 года ЕСПЧ опубликовал резолюцию, в которой разъяснил, что поскольку с 16 сентября Россия перестанет быть стороной конвенции, то суд сможет рассматривать жалобы россиян, направленные против России, если они подавались до этой даты.

Впрочем, в июне 2022 года Владимир Путин подписал закон, позволяющий не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта.