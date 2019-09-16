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16 сентября 17°C

Чемеров прокомментировал сообщения о «политбюро» ближнего круга Путина

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК отреагировал на сообщения о «Политбюро 2.0» и процедуры коллегиального принятия ближним кругом президента.

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
kremlin.ru

По словам главы «Ростеха», такая политическая структура отсутствует.

«Честно говоря, у меня это всегда вызывало улыбку. Строят какие-то гипотезы, системы связей. Что такое „Политбюро 2.0“? Как будто мы собираемся, какие-то назначения обсуждаем. Я знаю многих из этих людей, но никаких особых собраний с ними мы не проводим никогда», — заявил он, назвав сообщения о коллегиальных решениях глупостью.

По словам Чемезова, президент советуется с ним только в вопросах, связанных с деятельность «Ростеха». «В вопросах торговли вооружением либо наших предприятий — конечно, он звонит и спрашивает что-то», — говорит глава госкорпорации.

О структуре

«Политбюро 2.0» политологи называют неформальную структуру принятия решений окружением президента Владимира Путина и считают его самым влиятельным неформальным политическим институтом в России.

Принадлежность к нему политологи «Минченко консалтинг» устанавливают при помощи неформализованных экспертных интервью с представителями российских элит (экспертная панель состоит из более 100 экспертов). Чемезова они называют членом «Политбюро 2.0», пишет bfm.ru.

Встреча Путина и Медведева в Бочаровом ручье. Сочи, 30 августа 2015 года.
Встреча Путина и Медведева в Бочаровом ручье. Сочи, 30 августа 2015 года.
kremlin.ru

После президентского срока

В ответ на вопрос о его мнении, нужно ли Путину оставаться президентом после истечения полномочий в 2024 году, Чемезов сказал: «Если говорить по-человечески, ему тяжело, конечно. И он бы, наверное, с удовольствием ушел отдыхать. Поскольку в соответствии с Конституцией он дальше все равно не может руководить страной — наверное, какой-то другой пост может занять».

Доклад об элитах

Ранее эксперты «Минченко консалтинг» представили очередной доклад про российские элиты <секретарь Совбеза Николай Патрушев, основатель Volga Group Геннадий Тимченко, исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, «главный подрядчик страны» Аркадий Ротенберг, Сергей Чемезов, глава Минобороны Сергей Шойгу, премьер-министр Дмитрий Медведев> под названием «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна».

В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в «Политбюро 2.0».

Авто на двоих

Чемезов знаком с Путиным с начала 1980-х, они вместе служили в резидентуре в Дрездене, жили по соседству и делили одну служебную машину на двоих. В середине 1990-х Чемезов работал под руководством Путина в администрации президента.

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