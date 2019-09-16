Чемеров прокомментировал сообщения о «политбюро» ближнего круга Путина

По словам главы «Ростеха», такая политическая структура отсутствует.
«Честно говоря, у меня это всегда вызывало улыбку. Строят какие-то гипотезы, системы связей. Что такое „Политбюро 2.0“? Как будто мы собираемся, какие-то назначения обсуждаем. Я знаю многих из этих людей, но никаких особых собраний с ними мы не проводим никогда», — заявил он, назвав сообщения о коллегиальных решениях глупостью.
По словам Чемезова, президент советуется с ним только в вопросах, связанных с деятельность «Ростеха». «В вопросах торговли вооружением либо наших предприятий — конечно, он звонит и спрашивает что-то», — говорит глава госкорпорации.
О структуре
«Политбюро 2.0» политологи называют неформальную структуру принятия решений окружением президента Владимира Путина и считают его самым влиятельным неформальным политическим институтом в России.
Принадлежность к нему политологи «Минченко консалтинг» устанавливают при помощи неформализованных экспертных интервью с представителями российских элит (экспертная панель состоит из более 100 экспертов). Чемезова они называют членом «Политбюро 2.0», пишет bfm.ru.
После президентского срока
В ответ на вопрос о его мнении, нужно ли Путину оставаться президентом после истечения полномочий в 2024 году, Чемезов сказал: «Если говорить по-человечески, ему тяжело, конечно. И он бы, наверное, с удовольствием ушел отдыхать. Поскольку в соответствии с Конституцией он дальше все равно не может руководить страной — наверное, какой-то другой пост может занять».
Доклад об элитах
Ранее эксперты «Минченко консалтинг» представили очередной доклад про российские элиты <секретарь Совбеза Николай Патрушев, основатель Volga Group Геннадий Тимченко, исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, «главный подрядчик страны» Аркадий Ротенберг, Сергей Чемезов, глава Минобороны Сергей Шойгу, премьер-министр Дмитрий Медведев> под названием «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна».
В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в «Политбюро 2.0».
Авто на двоих
Чемезов знаком с Путиным с начала 1980-х, они вместе служили в резидентуре в Дрездене, жили по соседству и делили одну служебную машину на двоих. В середине 1990-х Чемезов работал под руководством Путина в администрации президента.