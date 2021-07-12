Через тесты для беременных китайцы собирают генетеческие данные по всему миру

Китай собирает генетические данные по всему миру с помощью пренатального теста NIFTY, который отправляет информацию беременных женщин компании-разработчику, сообщает Reuters .

СМИ выяснило — генетические данные более 500 женщин, прошедших тест, в том числе женщин из Европы и Азии, сейчас хранятся в финансируемом правительством Национальном генном банке Китая в Шэньчжэне, которым управляет компания BGI.

Последняя уже заявила, что ее «никогда не просили предоставить данные NIFTY китайским властям». Однако тут же признала, что согласно политике конфиденциальности, собранные данные могут быть переданы, когда они «имеют непосредственное отношение к национальной безопасности или национальной обороне» Китая.

Ранее барнаульский генетик рассказал о мутациях и генах алкоголизма.

Военная разработка

Сам тест разработан китайской компанией BGI Group в сотрудничестве с китайскими военными, пишет «Росбалт». Он входит в число самых продаваемых в мире неинвазивных пренатальных тестов.

Где продается

NIFTY продается как минимум в 52 странах, включая Великобританию, Европу, Канаду, Австралию, Таиланд и Индию.