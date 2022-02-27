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Политика

«Через три дня — мясорубка»: Лукашенко спрогнозировал развитие спецоперации на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пока на Украине происходит военный конфликт, а война будет позже, сообщает «БЕЛТА».

Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко.
president.gov.by

Лукашенко отметил, что если не остановить конфликт на Украине, то он стремительно начнет перерастать в большее.

«Если дальше так будет продолжаться, вырастут ягодки. И ни в каком бункере — ни в американском, ни в каком-то другом — он не спрячется. Поэтому сегодня надо прекратить войну. Я бы даже сейчас это не назвал войной, это конфликт. А через день, два будет война, а через три дня — мясорубка», — сказал Лукашенко журналистам 27 февраля.

Также он подчеркнул, что белорусы всегда по-человечески относились к украинцам.

Ранее Лукашенко опроверг сообщения, что Белоруссия отвергает сообщения о том, что страна вовлечена в происходящее на Украине.

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