Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пока на Украине происходит военный конфликт, а война будет позже, сообщает « БЕЛТА ».

Лукашенко отметил, что если не остановить конфликт на Украине, то он стремительно начнет перерастать в большее.

«Если дальше так будет продолжаться, вырастут ягодки. И ни в каком бункере — ни в американском, ни в каком-то другом — он не спрячется. Поэтому сегодня надо прекратить войну. Я бы даже сейчас это не назвал войной, это конфликт. А через день, два будет война, а через три дня — мясорубка», — сказал Лукашенко журналистам 27 февраля.

Также он подчеркнул, что белорусы всегда по-человечески относились к украинцам.

Ранее Лукашенко опроверг сообщения, что Белоруссия отвергает сообщения о том, что страна вовлечена в происходящее на Украине.