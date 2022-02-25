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Политика

Белоруссия отвергает сообщения о том, что страна вовлечена в происходящее на Украине

Беларусь отвергает инсинуации относительно своего вовлечения в происходящие в Украине события, говорится в выступлении постоянного представителя страны при ОБСЕ Андрея Дапкюнаса на внеочередном Постсовете организации, сообщает БЕЛТА.

Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Владимир Путин и Александр Лукашенко.
kremlin.ru

«Беларуси не нужна война. Свой лимит войн мы исчерпали за свою долгую и сложную историю. Поэтому мы категорически отвергаем любые инсинуации относительно какого бы то ни было вовлечения Беларуси в происходящие в Украине события», — подчеркнул дипломат.

Ранее главой белорусского государства Александром Лукашенко было особо подчеркнуто, что белорусские войска не принимают никакого участия в российской спецоперации в Донбассе.

«Мы предлагали нашим украинским коллегам установить прямой контакт с российской стороной, готовы были оказать в этом соответствующее содействие, однако наше предложение было проигнорировано. Выражаем сожаление в связи с тем, что не были использованы все возможности для предотвращения этого конфликта», — сказал белорусский дипломат.

Телефонный разговор

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин утром 24 февраля провели телефонный разговор. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации на границе с Украиной и на Донбассе.

Лукашенко рассказал о подробностях разговора с главой российского государства Владимиром Путиным о ситуации в Украине. Военное руководство Украины было предупреждено о возможности боевых действий, но не предприняло никаких шагов.

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил причину военной спецоперации на Украине.

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