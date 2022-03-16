Четыре новых региона появятся в соседней с Алтаем республике

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в послании к народу, что в республике появится четыре новых региона.

Алма-Атинская область будет разделена на две — Жетысускую и Алма-Атинскую.

Их административные центры расположатся в Талдыкоргане и Капшагае, пишет «Интерфакс».

Также президент решил выделить из Карагандинской области Улытаускую, а из Восточно-Казахстанской — Абайскую в Семипалатинском регионе.

«В Семипалатинском регионе будет создана Абайская область, город Семей станет областным центром новой области», — сказал он.

Улытауская область будет образована на месте бывшей Жезказганской области (ныне Карагандинская область).

«Жезказган снова станет областным центром. Создание независимого региона в этом регионе — важное решение не только в экономическом, но и в духовном плане», — добавил Токаев.

Ранее вывоз из страны наличной валюты на сумму свыше $10 тысяч запретили в Казахстане.