Токаев обяжет разбогатевших при правлении елбасы вносить деньги в фонд «Народу Казахстана»

Глава государства ожидает «значительных и регулярных отчислений» в фонд со стороны бизнесменов, в частности тех, кто разбогател благодаря экс-президенту Нурсултану Назарбаеву.

«Сегодня я поручаю создать общественный социальный фонд… он будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки», — сказал Токаев, выступая перед депутатами парламента.

Фонд получит название «Народу Казахстана», сообщает РИА Новости.

Президент добавил, что ожидает «значительных и регулярных отчислений в фонд со стороны бизнеса».

«Благодаря первому президенту — елбасы (Нурсултан Назарбаев) — в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе», — отметил он.

Токаев поручил правительству определить круг таких компаний и согласовать сумму ежегодных взносов в фонд. Кроме того, он поручил повысить доходы населения Казахстана.

Также Токаев распорядился ввести пятилетний мораторий на увеличение зарплаты членов правительства, глав регионов и депутатов. Глава государства считает, что у них достаточно высокие зарплаты для введения такой меры.

Протестующий Казахстан , 5 января. @kaspiysk 365

Что произошло

2 января в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ начались протесты, которые позднее переросли в столкновения с полицией и беспорядки. Президент Казахстана назвал протесты попыткой госпереворота. По данным МВД, число задержанных достигло почти 10 тыс. человек.

Президент РФ Владимир Путин назвал события в Казахстане нападением на республику.

Где Назарбаев

Назарбаев не появлялся на публике. СМИ пишут, что он улетел из Казахстана. Официально утверждается, что он в Нур-Султане.