11 января -15°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Токаев обяжет разбогатевших при правлении елбасы вносить деньги в фонд «Народу Казахстана»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать общественный социальный фонд, который будет заниматься решением социальных проблем, пишет «Коммерсантъ».

Путин с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Путин с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
kremlin.ru

Глава государства ожидает «значительных и регулярных отчислений» в фонд со стороны бизнесменов, в частности тех, кто разбогател благодаря экс-президенту Нурсултану Назарбаеву.

«Сегодня я поручаю создать общественный социальный фонд… он будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки», — сказал Токаев, выступая перед депутатами парламента.

Фонд получит название «Народу Казахстана», сообщает РИА Новости.

Президент добавил, что ожидает «значительных и регулярных отчислений в фонд со стороны бизнеса».

«Благодаря первому президенту — елбасы (Нурсултан Назарбаев) — в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе», — отметил он.

Токаев поручил правительству определить круг таких компаний и согласовать сумму ежегодных взносов в фонд. Кроме того, он поручил повысить доходы населения Казахстана.

Также Токаев распорядился ввести пятилетний мораторий на увеличение зарплаты членов правительства, глав регионов и депутатов. Глава государства считает, что у них достаточно высокие зарплаты для введения такой меры.

Протестующий Казахстан, 5 января.
Протестующий Казахстан, 5 января.
@kaspiysk365

Что произошло

2 января в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ начались протесты, которые позднее переросли в столкновения с полицией и беспорядки. Президент Казахстана назвал протесты попыткой госпереворота. По данным МВД, число задержанных достигло почти 10 тыс. человек.

Президент РФ Владимир Путин назвал события в Казахстане нападением на республику.

Где Назарбаев

Назарбаев не появлялся на публике. СМИ пишут, что он улетел из Казахстана. Официально утверждается, что он в Нур-Султане.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость