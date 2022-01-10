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Политика

Путин назвал события в Казахстане нападением на республику

Президент России Владимир Путин в ходе внеочередного заседания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) назвал события в Казахстане нападением на республику.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

На акт агрессии нужно реагировать без промедления, подчеркнул российский лидер. Путин констатировал, что ОДКБ удалось быстро и слаженно принять решения, чтобы не допустить ухудшения ситуации в Казахстане, пишет Lenta.ru.

Трансляцию заседания ведет платформа «Смотрим».

Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, где принимают участие лидеры стран-членов организации, началась с минуты молчания по погибшим из-за массовых беспорядков в Казахстане.

Память убитых почтили президенты России, Казахстана, Белоруссии и Таджикистана Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон, а также премьер-министры Армении и Киргизии Никол Пашинян и Акылбек Жапаров.

Ранее сообщалось, что «Первый канал» изменил программу передач из-за траура по погибшим в Казахстане.

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