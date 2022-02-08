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Политика

Отмену полномочий елбасы утвердил президент Казахстана

Власти Казахстана больше не будут согласовывать с Нурсултаном Назарбаевым новые инициативы во внешней и внутренней политике. Закон, принятый парламентом, подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает ТАСС.

Путин с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Путин с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
kremlin.ru

Этот же закон подразумевают отмену пожизненного председательства первого президента в Совбезе и в Ассамблее народа Казахстана. При этом за Назарбаевым сохраняется право выступать перед парламентом и на заседаниях правительства. Также он может оставаться в составе Конституционного совета республики.

Токаев планирует выступить с обращением к нации. Президент Казахстана обозначит ключевые направления реформ.

Назарбаеву 81 год, уточняет bfm.ru. С поста президента он ушел почти три года назад по собственному желанию. При этом он сохранял за собой ряд полномочий.

Ранее сообщалось, что Токаев обяжет разбогатевших при правлении елбасы вносить деньги в фонд «Народу Казахстана».

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