Отмену полномочий елбасы утвердил президент Казахстана

Этот же закон подразумевают отмену пожизненного председательства первого президента в Совбезе и в Ассамблее народа Казахстана. При этом за Назарбаевым сохраняется право выступать перед парламентом и на заседаниях правительства. Также он может оставаться в составе Конституционного совета республики.
Токаев планирует выступить с обращением к нации. Президент Казахстана обозначит ключевые направления реформ.
Назарбаеву 81 год, уточняет bfm.ru. С поста президента он ушел почти три года назад по собственному желанию. При этом он сохранял за собой ряд полномочий.
Ранее сообщалось, что Токаев обяжет разбогатевших при правлении елбасы вносить деньги в фонд «Народу Казахстана».