Четырежды депутат Госдумы от Алтайского края Владимир Рыжков пойдет в Мосгордуму

Он планирует баллотироваться по Гагаринскому округу. Место там освободилось после смерти коммуниста Николая Губенко. В этом округе кандидаты от партии власти уступают оппозиционерам, отмечает издание.

«В последние несколько лет я погрузился в московскую тематику, поэтому мне было бы интересно поработать в городской думе», — заявил Рыжков.

Кроме этого, выдвижение в Мосгордму не исключает возможности его участия в выборах в Госдуму по списку от партии «Яблоко». Политик добавил, что окончательное решение по этому поводу пока не приняли.

«Не московский человек»

«Мне предлагали идти на Мосгордуму, но все-таки я не московский человек, не городской человек, я сибиряк, и это немного не моя тематика. Думаю, нам всем сейчас нужно думать о выборах в Госдуму 2021 года, и думать, как демократы и либералы к ним подготовятся», — заявлял Рыжков в 2019 году.

Владимир Рыжков четыре раза избирался в Госдуму (с 1993 по 2007 год).