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22 октября

Четверть россиян считают себя жертвами перестройки

Около 25% опрошенных россиян уверены в том, что с 1985 по 1990 годы разрушились их мечты и согласны с предложением выплатить им компенсации. Такие данные приводит ВЦИОМ.

Михаил Горбачев
Михаил Горбачев
Юрий Абрамочкин/МАММ/МДФ/russfoto

Несмотря на то, что с начала перестройки прошло более 30 лет, выяснилось, что многие россияне (49%) прекрасно помнят то время и полагают, что было бы лучше не реформировать великий СССР. Противоположного мнения придерживаются 42% опрошенных.

Для многих сограждан горбачевская перестройка ассоциируется с такими понятиями, как нарастание хаоса и неразберихи в управлении страной (40%), нарастание неуверенности в завтрашнем дне (37%), углубление экономического кризиса (30%).

Четверть опрошенных абсолютна согласна с тем, что их следует отнести к числу жертв и выплатить компенсацию. В основном, это представители старшего поколения.

Напомним: с предложением ввести новую льготную категорию граждан выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Он подчеркнул, что в итоге в стране рухнула рождаемость и выросла смертность. А те, кому удалось пережить это тяжкое время, получили различные хронические заболевания. Все это, по мнению Чернышева, говорит о необходимости социальной поддержки такой категории граждан.

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