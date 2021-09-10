Чиновник и градостроитель. Что известно о бывшем вице-мэре Барнаула Сергее Демине, осужденном за взятку

2 Как складывалась карьерная лестница в административном аппарате

Карьеру чиновника Демин начал осваивать в 1992 году. Он устроился в управление коммунального хозяйства администрации Железнодорожного района краевой столицы, где отработал на должности начальника около девяти лет.

2001 года — Демина назначили зампредседателя городского комитета по строительству и газификации администрации Барнаула.

2003 — 2010 годов — работал на посту председателя данного комитета.

2011 — 2015 годов — работал главным инженером в крупных строительных компаниях краевой столицы.

2015 — 2017 годов — занимал должность генерального директора «Барнаулкапстроя» ( на данный момент муниципальный девелопер находится на грани банкротства)

на данный момент муниципальный девелопер находится на грани банкротства) 10 января 2017 года — назначен на пост заместителя главы администрации города Барнаула по градостроительству и земельным отношениям

Кроме того, Сергей Демин был председателем градостроительного совета и возглавлял ряд рабочих групп, созданных для решения вопросов с долгостроями, возведения отеля Radisson, а также входил в городскую комиссию для сглаживания споров о религиозном имуществе.