Чиновников могут обязать декларировать авто в их личном пользовании

Минтруд может внести в правительство предложения, по которым чиновников обяжут декларировать не только имеющиеся в собственности автомобили, но и находящиеся в личном пользовании. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля докладе об итогах мониторинга правоприменения за прошлый год, сообщила «Парламентская газета».

Должностные лица, которые обязаны отчитываться о доходах и имуществе, могут безвозмездно пользоваться автомобилями, предоставленными третьими лицами. В документе отмечается, что эти транспортные средства не отражаются в сведениях, представляемых в кадровые подразделения федерального госоргана, в отличие от недвижимого имущества.

Чтобы выявить возможный конфликт интересов предлагается в указе президента РФ «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» предусмотреть предоставление сведений не только о доходах, расходах, недвижимом имуществе и, но и транспортных средствах, находящихся в их пользовании.

Планируется, что предложение рассмотрят в рамках исполнения Национального плана противодействия коррупции на 2018−2020 годы.