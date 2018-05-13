Бывший алтайский вице-губернатор издал книгу о политиках и политике 1990-х и 2000-х годов

В книге, что говорить, много субъективного. Но настроение эпохи она, пожалуй, передает. "Каждый из нас, депутатов краевого совета, ощущал, что власть — это мы", — пишет он, например, о 1990 годе. Кажется наивным, но, в общем, понятно, за что они, политико того времени, боролись.

1989 год. Конференция адвокатов. Судья Хабарского районного народного суда открыто заявила: "Такого адвоката, как Богатов, ей в процессах не надо".

1990 год. Развал экономики. Взрыв национализма. Сарычев говорит об этом накануне выборов в краевой совет. Тональность выступления для нынешнего времени, прямо скажем, не характерная: "Хотим мы того или нет, но есть и будет еще исполнительная власть, которая в период между сессиями краевого Совета будет достаточно сильной".

Тем временем "Алтайская правда" бьется за главреда — власти хотят его сменить, журналисты против. "Смена редактора — это неизбежная смена творческого лица газеты", пишут акулы пера в письме краевым депутатам и требуют оставить прежнего редактора. Раскол! "Газету наконец-то можно читать", — говорят одни. "Она стала желтой", — возмущаются другие.

А вот еще одно газетное выступление — уже о судейском корпусе. Сарычев говорит… о нищих судьях: "Может ли народный судья строго соблюдать закон, если вынужден ходить с протянутой рукой?". Да, было и такое...

Август, 1991. Некий госкомитет вводит ЧП по всей стране. А что на Алтае? 70% сельского населения поддерживают идеи организаторов путча. За путчистов и прокурор края Гущин. А председатель краевого совета депутатов Алексей Кулешов держит паузу. С ним и Александр Назарчук.

И наоборот, руководство Барнаула во главе с Владимиром Бавариным резко против ЧП и госкомитета. Из аппарата Верховного Совета неофициально предлагают местным депутатам: объявляйте политическую забастовку...

Меж тем, сам Сарычев в первый день путча поздно вечером выходит в телеэфир. Он призывает: не дайте себя обмануть! ЧП введено незаконно, это госпереворот, все решения госкомитета надо считать незаконными.

И 23 августа он вместе с коллегой-депутатом Константином Емешиным водрузил над администрацией края трехцветный флаг. Наш, российский. "Сарычев — это история", — сказал на презентации управляющий ПФР по Алтайскому краю Борис Трофимов, один из его давних оппонентов.

Ну, а после победы демократии полетели головы... Зазвучали призывы доносить на тех, кто поддержал путчистов. "В какое страшное время мы живем, волками смотрим друг на друга. Неужели это главные достижения демократии и плюрализма?" — недоумевает тогдашний спикер крайсовета Алексей Кулешов. Да, и такое было.

Что сегодня?

Сарычев давно живет в Москве, хотя на Алтае бывает нередко. Ему сейчас уже за 60. Он активно участвует в подготовке евдокимовского фестиваля в Верх-Обском и много общается с коллегами из команды Евдокимова.

Он воспитал троих детей и нянчит внуков. А большую книгу он издал для будущих поколений — чтобы сохранить это для истории.

Сейчас уже на митинги "бежать, задрав штаны", Сарычев, по его словам, скорее всего, не будет. Да и в политику больше не вернется. Хотя… "Никогда не говори никогда", — добавил он.

Справка

В книге "Откровенно говоря" 640 страниц. 1990-м годами посвящено больше половины книги, опубликованы документы эпохи, статьи о ситуации Сарычева и о нем, фотографии. Книга стоит 500 рублей, тираж 500 экземпляров. Но в магазинах ее пока нет. Приобрести ее при желании можно через самого Сарычева — связаться с ним лучше через его страничку в соцсети Facebook. Весь доход от продажи книги пойдет на строительство храма в селе Верх-Обском.