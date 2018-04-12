"Коварная колея": экс-глава РЖД выпустил книгу о санкциях, Путине и кооперативе "Озеро"

Это мемуары крупного государственного чиновника.

Примечательно, что в разгар новой "холодной войны" книга бывшего сотрудника КГБ Владимира Якунина выходит в Великобритании, на английском языке. В книге девять глав. Повествование охватывает период от молодости Якунина в Ленинграде, учебе в Краснознаменном институте КГБ СССР, до отставки с поста президента РЖД и создания экспертного центра "Институт цивилизаций".

"Это первая книга о новейшей истории моей страны, автор которой хорошо знает, как устроено государство и знаком с основными людьми в нем", — пишет Якунин.

Znak.com прочитал книгу Владимира Якунина и приводит несколько фрагментов.

О санкциях

Якунин признается, что западные санкции внесли существенные неудобства в его жизнь.

Владимир Якунин,

экс-глава РЖД:

— В 2014 году вместе с рядом других официальных лиц и предпринимателей я был включен в санкционный список госдепартамента США. Кажется, что это имеет большое значение, но на практике практически ничего не меняет — у меня очень немного интересов в США. Однако на личном уровне этот новый статус доставляет мне определенный дискомфорт, а также влечет за собой последствия для моей семьи, поскольку влияет на их жизнь и планы. Создается ощущение, что эти санкции использовались не против действительно опасных людей, а для самоутверждения. По моему мнению, это серьезная ошибка, поскольку единственная реальная вещь, которой американцам удалось добиться, заключается в том, что они создали атмосферу подозрительности и подавления в своем собственном обществе. Они стали подобны врачам, заразившимся вирусом, который пытались вылечить, — санкции стали причиной болезни западного общества.

О работе в КГБ и методах "конторы"

Известно, что Владимир Якунин более 20 лет проработал в КГБ. В воспоминаниях он рассказывает о методах работы организации.

"В КГБ мы считали, что существует два основных способа, с помощью которых можно влиять на людей. Наиболее прямолинейный — добыть на них компрометирующую информацию. Второй — сделать их своими друзьями — возможно, вас удивит, что книга Дейла Карнеги "Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей" в нашем учебном плане была ключевой. Я всегда предпочитал второй способ", — пишет Якунин.

В том числе Якунин работал в США. Якунин рассказывает об этом хотя и без откровенностей, но довольно подробно: "В 1985 году меня командировали в Нью-Йорк работать в качестве дипломата — одного из представителей России в Комитете ООН по использованию космического пространства в мирных целях. Однако я должен был совмещать эту деятельность со своей работой на Первое главное управление КГБ (внешняя разведка) — одной из самых почетных профессий, которую можно было иметь в СССР".

О знакомстве с Путиным

Якунин рассказывает историю своего знакомства с Путиным.

"Мы оба работали в КГБ, но лично познакомиться с Владимиром Путиным мне удалось лишь в начале 1990-х в Санкт-Петербурге. Мы встретились, когда я занимался реализацией проектов по привлечению инвестиций в регион. Не думаю, что кто-то из нас тогда мог представить себе будущее, которое ждет нас и тем более нашу страну".

Через некоторое время Путин, перебравшийся в Москву, позовет Якунина на работу.

Он предложил мне должность, для которой, по его мнению, я подходил. "Я считаю, что пришло время вам сменить род деятельности, — сказал он мне. — Есть одна возможность. Что вы думаете? Если согласны, я могу отправить ваше резюме".

Один раз Якунин упоминает и дачный кооператив "Озеро", куда якобы входил вместе с Путиным. Но лишь чтобы опровергнуть миф вокруг этого юридического лица, которое якобы стало закрытым клубом, члены которого решили разделить между собой богатства России.

О президенте РФ

"Владимир Путин не родился президентом. В советскую эпоху редко случалось, чтобы человек из Санкт-Петербурга попадал в высшие эшелоны власти. Близость к западным странам, демократические традиции, дерзко настроенная интеллигенция и настойчивое стремление к свободе — все это делало жителей города подозрительными кандидатурами для аппарата коммунистической партии. Однако Путин обладал одним важным качеством, выделявшим его на фоне почти всех его коллег, — он держал слово. Это стало одним из факторов, которые позволили ему занять этот пост". "Когда Владимир Путин через много лет после распада Советского Союза назвал его крупнейшей геополитической катастрофой, он оказался под яростной атакой западных СМИ. Они представили его как какого-то реваншиста, готового снова развязать "холодную войну" и покрыть страну гулагами. Но это то, что все мы чувствовали; эти слова не были актом слепой ностальгии, они были прагматичной оценкой политических последствий того события", — вспоминает г-н Якунин. Как Путин сделал союзником Кадырова "Я не претендую на знание мыслей Владимира Путина, в конце концов, я участвовал лишь в малой доле бесед, которые он проводил. Но временами мне было очевидно, что для достижения желаемого результата он использует свое умение вести переговоры, убеждать и уговаривать. Возможно, один из самых ярких примеров — это то, как Путин сделал союзником Ахмата Кадырова, одного из чеченских лидеров, который на протяжении нескольких лет был убежденным противником России. Когда Кадыров наконец был задержан, Владимир Путин немедленно организовал с ним встречу. Не знаю, о чем они говорили, но очевидно, что Путин подобрал правильные слова, чтобы завоевать его доверие и создать основу для уважительных взаимоотношений. Вскоре после этого война, которая грозила стать затяжной, закончилась", — вспоминает Якунин.

О коррупции

Как известно, Владимир Якунин был героем антикоррупционных расследований, в первую очередь "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального.

Фамилия "Навальный" в книге не звучит вовсе, а о борьбе с коррупцией Якунин пишет так:

"Когда я сегодня слышу, как каких-то российских чиновников критикуют за коррупцию, за неправомерное получение двух миллионов рублей, мне очень хочется напомнить критикам, как сотни триллионов были украдены в девяностые годы. Присвоены так называемыми демократами и либералами, перевертышами, которые в какой-то момент воспевали государство, а в следующий момент требовали проведения уничтожавших его реформ".

Также Якунин пишет о так называемой "Семье" Ельцина, в которую входили в разное время Олег Дерипаска, Анатолий Чубайс, Борис Березовский и другие.

Книга "Коварная колея" увидит свет в твердой обложке, ее объем 300 страниц. Предисловие написал британский политолог, участник "Валдайского клуба" Ричард Саква, который называет Якунина "одним из создателей современной России", а его книгу — обязательным чтением для всех, кто пытается понять нашу страну.