Чиновница предложила врачам разрушающейся больницы повесить занавески

Врио замглавы Владимирской области Марина Чекунова упрекнула врачей за плохое состояние больницы в Струнино, которая находится в полуразрушенном состоянии и почти не работает. Высказывания чиновницы может печально сказать на ее карьере, передает «Политика сегодня».