Чиновница предложила врачам разрушающейся больницы повесить занавески

«Проблемы обсудим, но посмотрите на себя. Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?» — сказала чиновница. Она добавила, что не исполняет желания. «Я как будто золотая рыбка должна все сделать», — поиронизировала Чекунова.
Зампред регионального закобрания Роман Кавин считает, что высказывания Чукуновой недопустимы и могут привести к тому, что ее не утвердят в должности вице-губернатора. Депутат считает, что чиновница должна была выбрать «более тактичную линию ответов».
Летом 2018 года жители Струнино пожаловались на больницу летом во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Тот поручил разобраться с проблемой, сделать в лечебнице капитальный ремонт и оснастить необходимым оборудованием. Местные чиновники должны были отчитаться до конца года, но до сих пор не выполнили поручение, передает Lenta.ru
В 2018 году российские чиновники массового говорили вещи, которые возмущали граждан.