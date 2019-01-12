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Политика
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Чиновница предложила врачам разрушающейся больницы повесить занавески

Врио замглавы Владимирской области Марина Чекунова упрекнула врачей за плохое состояние больницы в Струнино, которая находится в полуразрушенном состоянии и почти не работает. Высказывания чиновницы может печально сказать на ее карьере, передает «Политика сегодня».

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
СС0

«Проблемы обсудим, но посмотрите на себя. Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?» — сказала чиновница. Она добавила, что не исполняет желания. «Я как будто золотая рыбка должна все сделать», — поиронизировала Чекунова.

Зампред регионального закобрания Роман Кавин считает, что высказывания Чукуновой недопустимы и могут привести к тому, что ее не утвердят в должности вице-губернатора. Депутат считает, что чиновница должна была выбрать «более тактичную линию ответов».

Летом 2018 года жители Струнино пожаловались на больницу летом во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Тот поручил разобраться с проблемой, сделать в лечебнице капитальный ремонт и оснастить необходимым оборудованием. Местные чиновники должны были отчитаться до конца года, но до сих пор не выполнили поручение, передает Lenta.ru

В 2018 году российские чиновники массового говорили вещи, которые возмущали граждан.

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