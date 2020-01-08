Чиновница заявила, что сибиряки воспринимают бесплатную уборку снега как данность

Чиновница мэрии Новосибирска Дара Разживина в Facebook заявила, что мэрия многое делает для горожан бесплатно, а они воспринимают это как данность. Высказывание чиновницы бурно обсуждают в городском сообществе «Новосибирск против!», пишет ngs.ru.

Накануне издание сообщало о массовых жалобах горожан на плохую уборку города от снега. После этого Дара Разживина написала в Facebook, что «мэрия делает для горожан много и совершенно бесплатно. Просто все бесплатное воспринимается нами, горожанами, как данность. В частности дороги от снега очищены, тротуары чистят, как положено, после очистки дорог».

Пользователей сети возмутили эти высказывания, поскольку «бесплатная» очистка дорог частично финансируется средствами налогоплательщиков через бюджет города. Кроме того, по мнению многих новосибирцев, в городе недостаточно хорошо убирают снег.

По данным сайта мэрии Новосибирска, Дара Разживина является заместителем начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии.

Напомним, в январе 2019 года председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич усомнилась в достаточном вкладе россиян в федеральный бюджет. «Ребят, вы так легко говорите: „А давайте из бюджета возьмем столько, а давайте возьмем столько…“. Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?» — сказала Юденич.