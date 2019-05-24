Кто самый богатый в правительстве Алтайского края

Виталий Снесарь, вице-губернатор, руководитель администрации губернатора и правительства Алтайского края
Доход: 5 404 827,59 рублей (2017 — 3,1 млн рублей)
Недвижимость: доли земельного участка и жилого дома
Транспорт: Mitsubishi Pajero
Супруга: 3 621 279,70 (2−17 — 2,9 млн рублей), в пользовании — квартира и жилой дом.
Игорь Степаненко, заместитель председателя правительства края
Доход: 1 540 882,39
Недвижимость: земельный участок, в пользовании 2 квартиры
Транспорт: ГАЗ М-21-Р
Супруга: 1 464 625,87 рублей, в собственности 2 земельных участка, доля в квартире и Skoda Kodiaq
Иван Кибардин, заместитель председателя правительства края
Доход: 2 666 331,72
Недвижимость: в общей собственности квартира и доля в квартире
Транспорт: нет
Супруга: нет
Ирина Долгова, заместитель председателя правительства края
Доход: 3 890 184,82 рублей (2017 — 2,39 млн рублей)
Недвижимость: квартира
Транспорт: нет
Супруг: нет
Александр Лукьянов, заместитель председателя правительства края
Доход: 3 981 837,08 рублей (2017 — 2,9 млн рублей)
Недвижимость: доля в квартир
Транспорт: Toyota Highlander
Супруга: 275 990,07 рублей, 2 квартиры, доля в квартире
Павел Дитятев, заместитель председателя правительства, министр экономического развития края
Доход: 3 008 778,82 рублей
Недвижимость: доля в квартире, в пользовании земельный участок и гараж
Транспорт: Nissan X-Trail
Супруга: 1 317 728,85 рублей, квартира в общей собственности
Владимир Притупов, заместитель председателя правительства края, министр финансов края
Доход: 4 241 787,77 рублей (2017 — 3,6 млн рублей)
Недвижимость: 2 квартиры, гараж, в пользовании — земельный участок
Транспорт: нет
Супруга: 335 649,58 рублей, земельный участок, квартира, в пользовании — квартира
Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи края
Доход: 2 226 964,75 рублей
Недвижимость: доля в квартире, квартира в общей собственности, в пользовании гараж и земельный участок
Транспорт: Suzuki Grand Vitara
Супруга: 626 157,51 рублей, доли земельного участка, дом, общая квартира
Максим Костенко, министр образования и науки края
Доход: 1 813 037,57 рублей
Недвижимость: 3 квартиры (одна в общей собственности), гараж и погреб
Транспорт: Hyundai ix35
Супруга: 1 380 904,67 рублей, 3 квартиры (одна в общей собственности)
Наталья Оськина, министр социальной защиты края
Доход: 2 460 248,72 рублей
Недвижимость: доля в квартире и квартира в пользовании
Транспорт: нет
Супруг: 1 374 660,94 рублей, квартира, Mitsubishi Pajero Sport
Александр Климин, министр промышленности и энергетики края
Доход: 9 225 731,07 рублей
Недвижимость: 2 земельных участка, баня, квартира, квартира в общей собственности и одна — в пользовании, гараж
Транспорт: Land Cruiser Prado
Супруга: 446 554,01 рублей, 5 участков, 2 квартиры (одна в общей собственности)
Александр Дементьев, министр транспорта края
Доход: 3 272 783,80 рублей
Недвижимость: в пользовании 3 квартиры
Транспорт: нет
Супруга: в пользовании квартира, в собственности земельный участок, BMW X3
Алексей Перфильев, министр спорта края
Доход: 5 868 673,35 рублей
Недвижимость: земельный участок, 5 квартир, квартира в общей собственности и доля в квартире, 5 гаражей, 13 нежилых помещений, погреб
Транспорт: Infiniti QX80, ГАЗ 2410-Волга, 2 Nissan Qashqai и прицеп
Супруга: 892 611,12 рублей, 3 квартиры, в пользовании квартира и еще доли в 2 квартирах, нежилое помещение, Land Rover Range Rover Evoque, самосвал Scania P 400
Александр Чеботаев, министр сельского хозяйства
Доход: 2 704 977,94 рублей (2017 — 2,39 млн рублей)
Недвижимость: доля в квартире
Транспорт: Mazda Familia
Супруга: 459 328,96 рублей, квартира и доля в квартире
Владимир Попрядухин, министр природных ресурсов и экологии края
Доход: 3 824 931,19 рублей (2017 — 2,6 млн рублей)
Недвижимость: квартира, в пользовании — жилой дом и участок
Транспорт: Mitsubishi Pajero Sport
Супруга: 309 443,99 рублей, в пользовании — квартира, дом и земельный участок
Иван Гилев, министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства края
Доход: 2 871 659,54 рублей (2017 — 2,46 млн рублей)
Недвижимость: в общей собственности квартира, гараж, машиноместо, в пользовании — участок и погреб
Транспорт: Toyota Land Cruiser Prado
Супруга: 2 300 000,00 рублей, участок, квартира, доля в квартире, Ford Focus, Hyundai Creta
Дмитрий Попов, министр здравоохранения края
Доход: 2 301 083,62 рублей
Недвижимость: доли в 2 квартирах и квартира в пользовании
Транспорт: KIA Sorento Prime
Супруга: 229 181,78 рублей, квартира, доля в квартире и еще квартира в пользовании
Елена Безрукова, министр культуры края
Доход: 1 748 698,72 рублей
Недвижимость: квартира и гараж, в пользовании — земельный участок
Транспорт: нет
Супруг: 354 720,00 рублей, земельный участок, гараж, Hyundai Elantra и Suzuki Grand Vitara, в пользовании — квартира.
Ранее altapress.ru писал, какой доход обнародовал губернатор края Виктор Томенко.