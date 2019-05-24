Кто самый богатый в правительстве Алтайского края

На сайте правительства Алтайского края опубликовали сведения о доходах краевых чиновников за 2018 год. Больше всех заработал министр промышленности и энергетики Александр Климин, а меньше всего задекларировал «экстренный» вице-губернатор Игорь Степаненко.

Виталий Снесарь , вице-губернатор , руководитель администрации губернатора и правительства Алтайского края

Виталий Снесарь. Анна Зайкова , altapress.ru

Доход: 5 404 827,59 рублей (2017 — 3,1 млн рублей)

Недвижимость: доли земельного участка и жилого дома

Транспорт: Mitsubishi Pajero

Супруга: 3 621 279,70 (2−17 — 2,9 млн рублей), в пользовании — квартира и жилой дом.

Игорь Степаненко , заместитель председателя правительства края

Игорь Степаненко Анна Зайкова

Доход: 1 540 882,39

Недвижимость: земельный участок, в пользовании 2 квартиры

Транспорт: ГАЗ М-21-Р

Супруга: 1 464 625,87 рублей, в собственности 2 земельных участка, доля в квартире и Skoda Kodiaq

Иван Кибардин , заместитель председателя правительства края

Иван Кибардин Анна Зайкова

Доход: 2 666 331,72

Недвижимость: в общей собственности квартира и доля в квартире

Транспорт: нет

Супруга: нет

Ирина Долгова , заместитель председателя правительства края

Ирина Долгова. Олег Богданов , altapress.ru

Доход: 3 890 184,82 рублей (2017 — 2,39 млн рублей)

Недвижимость: квартира

Транспорт: нет

Супруг: нет

Александр Лукьянов , заместитель председателя правительства края

Александр Лукьянов. Олег Богданов

Доход: 3 981 837,08 рублей (2017 — 2,9 млн рублей)

Недвижимость: доля в квартир

Транспорт: Toyota Highlander

Супруга: 275 990,07 рублей, 2 квартиры, доля в квартире

Павел Дитятев , заместитель председателя правительства , министр экономического развития края

Павел Дитятев. Анна Зайкова , altapress.ru.

Доход: 3 008 778,82 рублей

Недвижимость: доля в квартире, в пользовании земельный участок и гараж

Транспорт: Nissan X-Trail

Супруга: 1 317 728,85 рублей, квартира в общей собственности

Владимир Притупов , заместитель председателя правительства края , министр финансов края

Владимир Притупов Олег Богданов , altapress.ru

Доход: 4 241 787,77 рублей (2017 — 3,6 млн рублей)

Недвижимость: 2 квартиры, гараж, в пользовании — земельный участок

Транспорт: нет

Супруга: 335 649,58 рублей, земельный участок, квартира, в пользовании — квартира

Евгений Зрюмов , министр цифрового развития и связи края

Евгений Зрюмов. Анна Зайкова

Доход: 2 226 964,75 рублей

Недвижимость: доля в квартире, квартира в общей собственности, в пользовании гараж и земельный участок

Транспорт: Suzuki Grand Vitara

Супруга: 626 157,51 рублей, доли земельного участка, дом, общая квартира

Максим Костенко , министр образования и науки края

Максим Костенко , министр образования и науки Алтайского края. Анна Зайкова.

Доход: 1 813 037,57 рублей

Недвижимость: 3 квартиры (одна в общей собственности), гараж и погреб

Транспорт: Hyundai ix35

Супруга: 1 380 904,67 рублей, 3 квартиры (одна в общей собственности)

Наталья Оськина , министр социальной защиты края

Наталья Оськина. aksp.ru

Доход: 2 460 248,72 рублей

Недвижимость: доля в квартире и квартира в пользовании

Транспорт: нет

Супруг: 1 374 660,94 рублей, квартира, Mitsubishi Pajero Sport

Александр Климин , министр промышленности и энергетики края

Александр Климин , министр промышленности и энергетики Алтайского края. altairegion22.ru.

Доход: 9 225 731,07 рублей

Недвижимость: 2 земельных участка, баня, квартира, квартира в общей собственности и одна — в пользовании, гараж

Транспорт: Land Cruiser Prado

Супруга: 446 554,01 рублей, 5 участков, 2 квартиры (одна в общей собственности)

Александр Дементьев , министр транспорта края

Александр Дементьев. Анна Зайкова , altapress.ru

Доход: 3 272 783,80 рублей

Недвижимость: в пользовании 3 квартиры

Транспорт: нет

Супруга: в пользовании квартира, в собственности земельный участок, BMW X3

Алексей Перфильев , министр спорта края

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев Дмитрий Лямзин

Доход: 5 868 673,35 рублей

Недвижимость: земельный участок, 5 квартир, квартира в общей собственности и доля в квартире, 5 гаражей, 13 нежилых помещений, погреб

Транспорт: Infiniti QX80, ГАЗ 2410-Волга, 2 Nissan Qashqai и прицеп

Супруга: 892 611,12 рублей, 3 квартиры, в пользовании квартира и еще доли в 2 квартирах, нежилое помещение, Land Rover Range Rover Evoque, самосвал Scania P 400

Александр Чеботаев , министр сельского хозяйства

Александр Чеботаев. Олег Богданов , altapress.ru

Доход: 2 704 977,94 рублей (2017 — 2,39 млн рублей)

Недвижимость: доля в квартире

Транспорт: Mazda Familia

Супруга: 459 328,96 рублей, квартира и доля в квартире

Владимир Попрядухин , министр природных ресурсов и экологии края

Владимир Попрядухин. Олег Богданов , altapress.ru

Доход: 3 824 931,19 рублей (2017 — 2,6 млн рублей)

Недвижимость: квартира, в пользовании — жилой дом и участок

Транспорт: Mitsubishi Pajero Sport

Супруга: 309 443,99 рублей, в пользовании — квартира, дом и земельный участок

Иван Гилев , министр строительства , жилищно-коммунального хозяйства края

Иван Гилев , министр строительства и ЖКХ Алтайского края. Анна Зайкова.

Доход: 2 871 659,54 рублей (2017 — 2,46 млн рублей)

Недвижимость: в общей собственности квартира, гараж, машиноместо, в пользовании — участок и погреб

Транспорт: Toyota Land Cruiser Prado

Супруга: 2 300 000,00 рублей, участок, квартира, доля в квартире, Ford Focus, Hyundai Creta

Дмитрий Попов , министр здравоохранения края

Дмитрий Попов. Анна Зайкова , altapress.ru.

Доход: 2 301 083,62 рублей

Недвижимость: доли в 2 квартирах и квартира в пользовании

Транспорт: KIA Sorento Prime

Супруга: 229 181,78 рублей, квартира, доля в квартире и еще квартира в пользовании

Елена Безрукова , министр культуры края

Елена Безрукова. Анна Зайкова

Доход: 1 748 698,72 рублей

Недвижимость: квартира и гараж, в пользовании — земельный участок

Транспорт: нет

Супруг: 354 720,00 рублей, земельный участок, гараж, Hyundai Elantra и Suzuki Grand Vitara, в пользовании — квартира.

Ранее altapress.ru писал, какой доход обнародовал губернатор края Виктор Томенко.