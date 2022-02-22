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Политика

Что будет после признания независимости ДНР и ЛНР, рассказал Медведев

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россию после признания независимости ДНР и ЛНР ждут новые санкции, трудности и политическое давление, однако Россия уже готова к новым испытаниям, сообщает РИА «Новости».

Дмитрий Медведев и Владимир Путин.
Дмитрий Медведев и Владимир Путин.
kremlin.ru

«Тем более что опыт показывает: рано или поздно наши сегодняшние оппоненты сами придут к нам с просьбой вернуться за стол переговоров по всем вопросам. Это неизбежно с учетом роли России в международных отношениях. И нашу правоту подтвердит история», — заявил Медведев.

В ходе заседания Совбеза России 21 февраля, Дмитрий Медведев заявил, что Украина вела себя по отношению к Донбассу как к «разменной карте в торговле за статус».

Медведев подчеркнул, что жители этих территорий не получают поддержку от украинских властей, а подвергаются массовым репрессиям.

Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее покарать виновных в гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе пообещал Путин.

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