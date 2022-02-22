Что будет после признания независимости ДНР и ЛНР, рассказал Медведев

«Тем более что опыт показывает: рано или поздно наши сегодняшние оппоненты сами придут к нам с просьбой вернуться за стол переговоров по всем вопросам. Это неизбежно с учетом роли России в международных отношениях. И нашу правоту подтвердит история», — заявил Медведев.
В ходе заседания Совбеза России 21 февраля, Дмитрий Медведев заявил, что Украина вела себя по отношению к Донбассу как к «разменной карте в торговле за статус».
Медведев подчеркнул, что жители этих территорий не получают поддержку от украинских властей, а подвергаются массовым репрессиям.
Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик.
Ранее покарать виновных в гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе пообещал Путин.