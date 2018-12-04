Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 декабря -25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика
72

Что будет с Сергеем Брилевым после скандала с двойным гражданством

Журналист Сергей Брилев, имеющий гражданство Великобритании, может покинуть Общественный совет при Министерстве обороны РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет Lenta.

Телеведущий Сергей Брилев и Дмитрий Медведев, 2010 год.
Телеведущий Сергей Брилев и Дмитрий Медведев, 2010 год.
kremlin.ru

Песков отметил, что журналист не нарушал закон, поскольку не является госслужащим, однако, нарушил положения об общественных советах и не сможет в них участвовать.

По мнению пресс-секретаря президента, Брилев мог не знать о существующем запрете, но это не освобождает от ответственности.

Сергей Брилев рассказал о том, что обладает вторым гражданством, после того как Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование на эту тему. В собственности семьи телеведущего имеется квартира за 700 тысяч фунтов стерлингов (около 66 миллионов рублей) в Великобритании.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость