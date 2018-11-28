Ведущий телеканала «Россия 1» рассказал о своем британском гражданстве и недвижимости в Лондоне

Телеведущий канала «Россия 1» Сергей Брилев подтвердил информацию о наличии у него британского гражданства и недвижимости в Лондоне, которую ранее обнародовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

«Зачем расследовать то, что я никогда не скрывал? Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства — факт, который прекрасно известен моим работодателям», — написал Брилев в соцсети.

Телеведущий — по его словам — проинформировал ФМС о наличии у него второго паспорта сразу же после вступления в силу закона, обязывающего лиц с двойным гражданством ставить об этом в известность миграционные органы, пишет «Коммерсантъ».

«Сотрудник ФГУП — не госслужащий. То есть, никаких законов я не нарушил. К тому же, по характеру работы, доступа к гостайнам у меня нет. Что же касается собственности в Лондоне, то она приобретена на средства, источники которых прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам», — добавил Брилев.

«Сергей Борисович, и уругвайское гражданство есть… чем больше паспортов, тем практичнее и удобнее перемещаться по миру и существовать в тех странах, с которыми человек тесно связан», — пишут под постом комментаторы.

Телеведущий завершил свой пост саркастично: «На днях в соавторстве с британским историком (да, признаюсь, Алексей Анатольевич!) я выпускаю книгу о советско-британском сотрудничестве в годы Второй мировой войны. Ещё (сдаваться — так сдаваться) у меня есть почетный диплом от Генерального штаба Вооруженных сил Гондураса, а мои уругвайские друзья собирались выдвинуть меня в почётные граждане Монтевидео».

Лицо канала

Вот что рассказывал Сергей Брилев altapress.ru в 2005 году о себе, как о «лице канала»: «Меня часто так называют, но я не совсем с этим согласен, потому что второй канал довольно разноплановый. И у нас много ведущих, которые ассоциируются с каналом. Например, Миша Антонов, ведущий вечерних новостей. Есть столп телеканала Николай Сванидзе, у которого можно многому поучиться. И когда меня называют „лицом“, думаю, что нужно это слово ставить во множественном числе. Я лишь одно из „лиц“. Хотя здоровое чувство самолюбия, считаю, у журналиста должно быть. И когда ты достигаешь уровня, на котором тебя называют одним из лиц канала, это, несомненно, приятно».

Что известно о ведущем

Сергей Брилев родился 24 июля 1972 года в Гаване (Куба). Детство и отрочество провёл между Москвой, Эквадором и Уругваем (где работали родители). Окончил факультет международной журналистики МГИМО, свободно владеет испанским и английским языками.

В 1990 — 1993 годах корреспондент «Комсомольской правды», специальный корреспондент «Московских новостей».

С 1996 по 2001 год он возглавлял бюро канала в Лондоне.

В качестве ведущего дебютировал 11 сентября 2001 года во время теракта в США.

Сейчас Сергей Брилев является руководителем и ведущим программы «Вести в субботу». Журналист работает на телеканале «Россия» (позже переименован в «Россия 1») с 1995 года.

В 2004, 2008, 2012 и 2018 годах комментировал инаугурации президентов России. Участвует в ежегодных «Разговорах с Дмитрием Медведевым».

Член Президиума Совета по внешней и оборонной политике.