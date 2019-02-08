Что известно о новом руководителе Ростуризма Зарине Догузовой

Новым руководителем Федерального агентства по туризму стала Зарина Догузова Ранее она возглавляла один из департаментов в администрации президента, пишет РБК . Что известно о главе Ростуризма — в материале altapress.ru.

Что известно о Зарине Догузовой

Она родилась в Южной Осетии в 1985 году, пишет ТАСС.

В 2008 году Зарина Догузова окончила факультет международной журналистики МГИМО (Университет) МИД России.

С 2008 по 2012 она работала в департаменте пресс-службы и информации правительства, а с 2012 года — в управлении президента России по общественным связям и коммуникациям.

В 2015 году указом президента Зарине Догузовой присвоили классный чин действительного государственного советника третьего класса. Тогда она занималась организацией и информационно-аналитическим сопровождением Олимпиады в Сочи и ЧМ-2018, уточняет РБК.

Руководитель Федерального агентства по туризму ( Ростуризм) Олег Сафонов на выставке «Интурмаркет-2018». 10 марта 2018 года. www. altairegion22.ru

Ранее Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности руководителя Ростуризма Олега Сафонова, который возглавлял ведомство с 2014 года. Сафонова уволили по собственной просьбе.

Именно на период руководства Сафонова на туризм пришлись самые громкие события в отрасли: кризис 2014 года с веерными банкротствами туроператоров, а также банкротства крупнейших чартерных туристических авиакомпаний — «Трансаэро» в 2015 году и «ВИМ-Авиа» в 2017-м.