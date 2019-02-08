Что известно о новом руководителе Ростуризма Зарине Догузовой

Что известно о Зарине Догузовой
Она родилась в Южной Осетии в 1985 году, пишет ТАСС.
В 2008 году Зарина Догузова окончила факультет международной журналистики МГИМО (Университет) МИД России.
С 2008 по 2012 она работала в департаменте пресс-службы и информации правительства, а с 2012 года — в управлении президента России по общественным связям и коммуникациям.
В 2015 году указом президента Зарине Догузовой присвоили классный чин действительного государственного советника третьего класса. Тогда она занималась организацией и информационно-аналитическим сопровождением Олимпиады в Сочи и ЧМ-2018, уточняет РБК.
Ранее Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности руководителя Ростуризма Олега Сафонова, который возглавлял ведомство с 2014 года. Сафонова уволили по собственной просьбе.
Именно на период руководства Сафонова на туризм пришлись самые громкие события в отрасли: кризис 2014 года с веерными банкротствами туроператоров, а также банкротства крупнейших чартерных туристических авиакомпаний — «Трансаэро» в 2015 году и «ВИМ-Авиа» в 2017-м.