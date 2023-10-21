Что известно о Викторе Афзалове, занявшего пост главнокомандующего ВКС РФ

Происхождение и образование
Виктор Мусавирович Афзалов родился 9 июня 1968 года.
У Афзалова диплом Пушкинского высшего военного училища радиоэлектроники противовоздушной обороны.
Затем в 2000 году он окончил Военный университет войсковой ПВО Вооруженных сил (ВС) РФ.
А в 2010 году стал выпускником Военной академии Генерального штаба ВС РФ (Москва).
Звания, награды
Службу начал сразу с начальника расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО.
В июле 2017 года Афзалова назначили командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа.
В августе 2018 года его назначили на должность начальника Главного штаба Воздушно-космических сил (ВКС) России - первого заместителя главнокомандующего ВКС РФ.
В 2020 году — врио главнокомандующего ВКС РФ.
В 2022 году стал генерал-полковником.
Среди наград - ордена Александра Невского, "За военные заслуги".
Вместо Суровикина
О работе ВКС Афзалов отчитывался уже в июле 2023 года. То есть через пару недель после мятежа Пригожина, который проходил 23-24 июня. А 23 августа Евгений Пригожин погиб при крушении самолета.
Однако тогда Суровикин еще занимал пост главкома ВКС. Но связаться с ним было невозможно. Его никто не видел вплоть до сентября.
Сейчас он якобы занят в другой структуре Минобороны РФ — председателем координационного комитета СНГ по вопросам противовоздушной обороны.
Экстрасенсы
Внезапная гибель Евгения Пригожина заставила россиян обратиться к экстрасенсам. Они массово отвечали на вопрос: "Жив ли Пригожин?".
Все ответили - нет.