Что известно о Викторе Афзалове, занявшего пост главнокомандующего ВКС РФ

Виктор Афзалов 20 октября стал главнокомандующим воздушно-космическими силами РФ. Чем он известен и почему занял кресло главкома - в материале altapress.ru.

Происхождение и образование

Виктор Мусавирович Афзалов родился 9 июня 1968 года.

У Афзалова диплом Пушкинского высшего военного училища радиоэлектроники противовоздушной обороны.

Затем в 2000 году он окончил Военный университет войсковой ПВО Вооруженных сил (ВС) РФ.

А в 2010 году стал выпускником Военной академии Генерального штаба ВС РФ (Москва).

Звания, награды

Службу начал сразу с начальника расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО.

В июле 2017 года Афзалова назначили командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа.

В августе 2018 года его назначили на должность начальника Главного штаба Воздушно-космических сил (ВКС) России - первого заместителя главнокомандующего ВКС РФ.

В 2020 году — врио главнокомандующего ВКС РФ.

В 2022 году стал генерал-полковником.

Среди наград - ордена Александра Невского, "За военные заслуги".

Вместо Суровикина

О работе ВКС Афзалов отчитывался уже в июле 2023 года. То есть через пару недель после мятежа Пригожина, который проходил 23-24 июня. А 23 августа Евгений Пригожин погиб при крушении самолета.

Сергей Суровикин. Пресс-служба минобороны РФ

Однако тогда Суровикин еще занимал пост главкома ВКС. Но связаться с ним было невозможно. Его никто не видел вплоть до сентября.

Сейчас он якобы занят в другой структуре Минобороны РФ — председателем координационного комитета СНГ по вопросам противовоздушной обороны.

Экстрасенсы

Внезапная гибель Евгения Пригожина заставила россиян обратиться к экстрасенсам. Они массово отвечали на вопрос: "Жив ли Пригожин?".

Все ответили - нет.