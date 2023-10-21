Главкомом ВКС назначили Виктора Афзалова. Ранее пост занимал Суровикин

"Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен главнокомандующим ВКС. До назначения он был временно исполняющим обязанности на этой должности", — сказал собеседник агентства.

До Афзалова главкомом этого вида войск был генерал армии Сергей Суровикин. Однако после мятежа Евгения Пригожина он "пропал с радаров". Никакой информации о нем не было.

В сентябре Суровикина заметили в Алжире. В октябре — в Подмосковье.

Его новая должность — председатель координационного комитета СНГ по вопросам противовоздушной обороны, пишет EADaily.