Генерала армии Сергея Суровикина заметили в подмосковном храме с семьей, сообщают " Новые известия ".

Журналисты пытались узнать, где он служит сейчас. Но генерал отказался от ответа.

Заявил, что «служит Отечеству», и воздержался от комментариев.

Ранее мы писали, что Сергей Суровикин находится в Алжире.