4 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

В Подмосковье заметили генерала Суровикина с семьей

Генерала армии Сергея Суровикина заметили в подмосковном храме с семьей, сообщают "Новые известия".

Сергей Суровикин.
Сергей Суровикин.
Пресс-служба минобороны РФ

Журналисты пытались узнать, где он служит сейчас. Но генерал отказался от ответа.

Заявил, что «служит Отечеству», и воздержался от комментариев.

Ранее мы писали, что Сергей Суровикин находится в Алжире.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость