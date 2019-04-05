Что показал экспресс-анализ Порошенко на наркотики

Действующий президент Украины Петр Порошенко и кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики. Один результат уже стал известен, сообщает украинский телеканал «112 Украина».

Специалисты использовали несколько способов выявления психоактивных веществ в организме, в том числе и экспресс-тесты.

«Ни одного психоактивного вещества найдено не было», — сказал главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы Владимир Ярый.

Зеленский в Facebook отчитался о сдаче анализа. Он пришел в клинику вместе с журналистами. Результаты его анализа пока неизвестны.

Действующий президент после сдачи обратился к сопернику. «Стадион так стадион. Я жду», — написал Порошенко. Они сдавали анализы в лаборатории на стадионе «Олимпийский».

Сдача анализов входила в ряд требований, которые выдвинул Зеленский своему оппоненту, предложив дебаты перед вторым туром. Он пройдет 21 апреля.