Порошенко сдаст анализы на алкоголь и наркотики по требованию Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами, на которые его вызвал Владимир Зеленский, его соперник во втором туре выборов, пишет RT.

Сдача анализов входила в ряд требовании, которые выдвинул Зеленский своему оппоненту, предложив дебаты перед вторым туром.

Внештатный советник Порошенко Олег Медведев сообщил, что тесты на алкоголь и наркотики пройдут в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов. Сам шоумен также сдаст анализы.

Как отметил Медведев, избиратели имеют право знать результаты данных анализов, изучить которые должна «независимая экспертиза сертифицированных лабораторий».